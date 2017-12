Noul sistem de management al traficului aerian va costa aproximativ 26 milioane euro

Contractul încheiat de Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) cu spaniolii de la Indra, care vizează livrarea unui nou sistem de management al traficului pentru spaţiul aerian al României, are o valoare de aproximativ 26 milioane euro. Faza I a proiectului va dura până în februarie 2015, iar faza a doua se va încheia în luna noiembrie a aceluiaşi an, au comunicat reprezentanţii ROMATSA, la solicitarea Mediafax. Contractul va fi finanţat din surse proprii, iar metoda de selecţie a fost o licitaţie publică deschisă, internaţională, potrivit sursei citate. Acordul a fost semnat luni de directorul general ROMATSA, Aleodor Frâncu, şi Rafael Gallego, vicepreşedinte executiv Indra. Sistemul va fi implementat la Centrul Regional de Control al Traficului Aerian din Bucureşti, la alte patru unităţi de control de apropiere, precum şi la 15 turnuri de control de aerodrom. Aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, ROMATSA a fost înfiinţată în anul 1991 şi activează în domeniul serviciilor de trafic aerian, furnizate aeronavelor civile care survolează spaţiul aerian al României. Compania Indra asigură servicii de consultanţă şi tehnologie în diverse domenii, printre care transporturi, energie, industrie, administraţie publică sau sănătate.