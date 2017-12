Noul spectacol Lord of the Dance, în premieră mondială în România

Publicul român se va putea bucura, în această toamnă, de revenirea celebrilor dansatori irlandezi de la Lord of the Dance, într-o serie de reprezentaţii susţinute inclusiv la Constanţa. După mai bine de doi ani de pregătiri şi mii de ore de repetiţii, un nou spectacol Lord of the Dance este gata, iar managementul trupei a decis, zilele acestea, ca super-producţia Lord of the Dance să fie prezentată începând cu turneul din Europa de Est, prima destinaţie fiind chiar România!

Premiera mondială a spectacolului va avea loc pe data de 9 octombrie, la Sala Sporturilor din Cluj Napoca, preţul biletelor fiind cuprins între 100 şi 350 de lei. De asemenea, pentru data de 13 octombrie, sunt programate două reprezentaţii la Sala Palatului din Bucureşti, cu începere de la ora 16.00 şi, respectiv ora 20.00, biletele fiind în vânzare la preţuri cuprinse între 100 şi 300 de lei.

NUMĂR RECORD DE DANSATORI Publicul se poate aştepta la o reprezentaţie fabuloasă, Michael Flatley construind un scenariu nou, bazat pe eterna lupta dintre bine şi rău, cu o coregrafie de excepţie. Mai mult, şi numărul dansatorilor din show a ajuns la cifra record de 60 - fapt care a dus şi la o mărire a suprafeţei de dans, scena devenind mult mai mare.

Turneul „Lord of the Dance” va avea loc în perioada 9-14 octombrie şi va trece prin Cluj, Bucureşti şi Constanţa, fiind organizat de Project Events, în colaborare cu European Event Service. Dansatorii companiei „Michael Flatley’s Lord of the Dance” vor dansa în premieră, pe 14 octombrie, la Sala Sporturilor din Constanţa. Cei interesaţi să urmărească pe scena de la malul mării cel mai grandios show din istoria divertismentului îşi pot achiziţiona în continuare biletele, la preţurile de: 300 lei - categoria VIP, 250 lei - categoria 1, 200 lei - categoria 2, 150 lei - categoria 3 şi 100 lei - categoria 4. Punctele de vânzare a tichetelor pentru spectacolul de la Constanţa sunt: magazinele Flanco, Librăria Adevarul, magazinele Diverta, Domo, Germanos, Vodafone şi Orange, Oficiile Poştei Române. De asemenea, acestea se pot procura şi online: www.biletoo.ro, www.blt.ro, www.bilet.ro, www.myticket.ro, www.bilete.ro, www.eventim.ro.

REPREZENTAŢII ANULATE Organizatorii mai anunţă că, din păcate, din cauza noilor schimbări de ordin tehnic, spectacolele anunţate iniţial la Sibiu, Iaşi şi Braşov nu vor mai avea loc. Regretând situaţia, cei din organizare îi sfătuiesc pe deţinătorii de bilete pentru spectacolele din cele trei oraşe să le schimbe cu tichete pentru spectacolele din Cluj, Bucureşti sau Constanţa sau să solicite returnarea banilor de la punctele de vânzare de unde au fost achiziţionate.