Noul subprefect al județului Constanța a fost învestit în funcție

Noul subprefect al județului Constanța, Ionuț Done, a fost învestit în funcție luni, 17 decembrie. Ceremonia a avut loc la sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ, în prezența secretarului de stat din MAI, coordonator pentru relațiile cu instituțiile prefectului, Adrian Petcu și a reprezentanților instituțiilor publice. Amintim că, în ședința de Guvern de joi, 13 decembrie, a fost aprobată Hotărârea nr. 976, privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanta de către Ionuț Done. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie. Noul subprefect a subliniat, în discursul său, că pregătirea și experiența sa ca jurist și auditor în instituții publice îi conferă competența necesară pentru îndeplinirea responsabilităților, însă speră să poată beneficia, în demersurile sale instituționale de sprijinul celor cu care va lucra. Prefectul județului Constanța, Dan Jeacă, și-a exprimat încrederea că noul subprefect va contribui cu responsabilitate la activitatea instituțională, l-a felicitat și l-a asigurat de toată deschiderea la o bună colaborare. Ionuț Done este detașat ca subprefect din postul de auditor din cadrul Direcției de Audit Public Intern Constanța a MAI.