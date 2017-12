Noul terminal „Decirom” vizează o producţie de ciment de 700.000 de tone pe an

Într-o ţară în care piaţa construcţiilor se dezvoltă într-un ritm ameţitor, marile companii investesc tot mai mulţi bani pentru a-şi duce la capăt proiectele imobiliare. Cum în ultimii ani România a ajuns să concureze statele din Europa Occidentală în ceea ce priveşte preţurile clădirilor rezidenţiale şi spaţiilor comerciale, dar şi cele ale terenurilor, boom-ul de pe piaţa construcţiilor a avut efect şi asupra preţurilor materiei prime. Pe fondul unei cereri tot mai mari, a scumpirii preţurilor la energie şi a investiţiilor masive în retehnologizare, producătorii autohtoni au ajuns să vîndă cimentul la preţuri „beton”. Cel puţin 10% din costurile locuinţelor din ultimul an se regăsesc în fluctuaţiile de pe piaţa materialelor de construcţii, însă producătorii apreciază că lipsa acută a muncitorilor calificaţi s-a răsfrînt şi asupra diminuării profiturilor înfloritoare. Pe lîngă cele trei mari companii europene care concurează pe piaţa cimentului din România - „Lafarge”, „Heidelberg Cement” şi „Holcim” - unul din cei mai importanţi jucători de pe piaţa constănţeană de profil este compania spaniolă „Ceminter International”. La doar un an de la punerea în funcţiune a noului terminal de cereale de la „Decirom”, spaniolii care au ales să investească în 2006 în cunoscutul operator portuar constănţean, au pus bazele modernului terminal de ciment din dana 47 a Portului Constanţa. Cu o investiţie de circa 12 milioane de euro, performanţele tehnologice ale terminalului construit la iniţiativa acţionariatului spaniol sînt demne de invidiat. Directorul general al societăţii „Decirom”, Valeriu Băjenaru, a declarat că întreaga capacitate de operare a terminalului de ciment este estimată, deocamdată, la doar 300.000 de tone. „În ultimii doi ani s-a observat o lipsă a cimentului de pe piaţa românească, în special a celui comercializat în saci. În aceste condiţii, noi venim pe o nişă de piaţă neacoperită”, a declarat Băjenaru. În afară de instalaţie de descărcare a navelor şi silozul pentru cimentul vrac, terminalul mai are o staţie, linii de producţie pentru 4.000 de saci pe oră şi laboratoare pentru analiza chimică a cimentului. Potrivit directorului „Ceminter International”, Mario Garcia, realizarea unei astfel de instalaţii performante a avut loc doar după o analiză amănunţită a pieţei româneşti, „Am ajuns la concluzia că există diferenţe foarte mari între cererea şi producţia internă. Ţinînd cont de faptul că economia avansează tot mai rapid, avem nevoie de mai multe resurse decît cele existente. În prezent, terminalul asigură o producţie de 300.000 de tone de ciment însă, pe viitor, estimăm o creştere a producţiei de pînă la 700.000 de tone pe an”, a declarat Garcia.