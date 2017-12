Nou-născut aruncat la ghena de gunoi

Cadavrul unui bebeluş a fost găsit, ieri dimineaţă, aruncat la o ghenă de gunoi de sub Podul IPMC, din cartierul constănţean Palas. Descoperirea macabră a fost făcută de o constănţeancă care locuieşte la o casă situată la câţiva metri de ghenă. Femeia a declarat că s-a dus să arunce gunoiul şi atunci a făcut şocanta descoperire. „Nu am putut trece cu vederea aşa ceva. Când am văzut copilul ăla acolo, am încremenit. Era întreg, dar mirosea, cred că era de mai multă vreme. Avea cam 40 de centimetri, iar ultimele degete de la o mână erau mâncate, cred că de câinii care vin pe la ghene. L-am luat de jos şi l-am pus într-o cutie şi am venit acasă ca să dau telefon la poliţie”, a declarat Gherghina Dinu, cea care a găsit cadavrul noul-născutului. Femeia spune că este posibil ca bebeluşul să fi fost aruncat în aceeaşi dimineaţă, deoarece gunoiul a fost ridicat mai devreme şi cel mai probabil ar fi fost văzut. Oamenii din zonă spun că este prima dată când se întâmplă o asemenea grozăvie în cartier. „Aşa ceva nu s-a mai întâmplat aici. În zona asta vin foarte multe maşini, cred că din tot oraşul, ca să arunce gunoiul. Nu putem spune dacă era de aici din cartier sau nu, dar eu nu am văzut vreo femeie însărcinată prin zonă”, a declarat o locatară. La adresa respectivă au ajuns un echipaj de poliţie al Secţiei 4, o ambulanţă, dar şi un procuror criminalist. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cine este mama bebeluşului şi cine l-a abandonat la ghenă. Trupul neînsufleţit al nou-născutului a fost transportat la Morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei care va stabili cauzele care au dus la decesul bebeluşului. În funcţie de raportul medico legal se va putea stabili dacă copilul s-a născut viu sau mort.