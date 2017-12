Nou-născuţii, în pericol

Bebeluşii sunt în continuare în pericol, în lipsa vaccinului BCG, administrat în vederea profilaxiei specifice a tuberculozei. Criza s-a prelungit, deşi luna trecută s-a anunţat că, în aprilie, lucrurile se vor rezolva. Reamintim că Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) a retras licenţa Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare „Cantacuzino” de a produce vaccinuri, această unitate fiind principalul producător de vaccinuri antituberculoză. Vaccinarea nou-născuţilor va fi reluată atunci când Institutul, care este producătorul vaccinului anti TBC, va pune în funcţiune noua linie tehnologică pentru reluarea producţiei. Deocamdată, “Cantacuzino” nu a primit aviz favorabil, aşa că bebeluşii rămân neimunizaţi. Medicii spun că vaccinul se poate administra până la vârsta de 10 luni, ca urmare toţi copiii care au rămas nevaccinaţi vor fi imunizaţi atunci când va fi pusă pe piaţă noua producţie. “Nu am primit niciun vaccin. Situaţia a rămas neschimbată de luna trecută. Bebeluşii sunt externaţi fără să fie imunizaţi cu acest vaccin”, a declarat şeful Secţiei de Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Teodora Bucur. Aşa cum am mai precizat, nevaccinarea nou-născuţilor împotriva TBC poate avea efecte serioase asupra sănătăţii copiilor. “Un bebeluş care părăseşte maternitatea este dus acasă, unde este vizitat de o serie de oameni. Unul dintre ei ar putea să fie bolnav şi să-i transmită boala cu uşurinţă”, spunea, nu de mult, coordonatorul Programului de TBC pe judeţul Constanţa, dr. Emanoil Vasiliu, care adăuga că, cel puţin deocamdată, vaccinul este important. „Un copil care nu a fost imunizat cu vaccinul BCG prezintă riscuri mai mari de a se îmbolnăvi, în comparaţie cu un copil vaccinat. Prin vaccinare, copiilor le creşte gradul de imunitate al organismului”, atenţionează dr. Alin Stănescu, medic pediatru la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului (IOMC) din Bucureşti. Este un risc mult prea mare pe care şi-l asumă reprezentanţii MS, mai ales că mortalitate infantilă din România este cea mai mare din Europa. În general, în România, incidenţa acestei boli în rândul populaţiei este mare, imunizarea copiilor încă din primele zile de viaţă fiind astfel esenţială. Aproximativ o mie de copii născuţi în februarie, martie şi aprilie, la Constanţa, nu au fost vaccinaţi împotriva tuberculozei pentru că Institutul “Cantacuzino” nu mai are licenţă pentru a produce vaccinul.

VACCINAŢI CU PRODUSE EXPIRATE. Reamintim, de asemenea, că bebeluşii din maternităţile din România au fost imunizaţi contra TBC cu produse cu termenul de valabilitate expirat. Între timp a fost consultat producătorul, care a dat permisiunea ca la toate loturile de vaccin BCG să se prelungească termenul de valabilitate cu şase luni. Toţi medicii care au de-a face cu această vaccinare au primit informarea, aşa că au vaccinat în continuare. “Vaccinul nu face rău copiilor. În cel mai rău caz, nu-şi face efectul”, declara, la finele lunii februarie, şeful secţiei de Neonatologie a SCJU, dr. Teodora Bucur. Ea a spus că şi la Constanţa au existat doze de vaccin expirate dar că, în urma indicaţiilor primite de la Ministerul Sănătăţii, vaccinul a fost administrat bebeluşilor. ANM a amendat cu 20.000 lei Institutul “Cantacuzino” pentru distribuirea de vaccin BCG expirat şi a cerut retragerea tuturor produselor trimise în teritoriu, precizând că a autorizat prelungirea valabilităţii cu şase luni numai pentru vaccinurile fabricate după 22 ianuarie 2010.

IMPORT? Comitetul Naţional de Vaccinologie a propus ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, menţinerea vaccinării BCG în România şi, totodată, până la remedierea problemelor Institutului „Cantacuzino”, importul unui milion de doze care să asigure imunizarea copiilor în 2010. “Nu vom abandona Institutul. Acesta este producătorul nostru şi a fost autorizat întotdeauna numai pentru producţia în România, fără export. Acum, dacă suntem în UE, trebuie să obţinem autorizaţie de fabricaţie conform standardelor impuse. Soluţia privind importul vaccinului este una tranzitorie, întrucât Cantacuzino nu produce acum vaccin”, a explicat consilierul Ministrului Sănătăţii, Geza Molnar. El a spus că multe ţări au renunţat la vaccinarea BCG, dar România nu-şi poate permite acest lucru în contextul epidemiologic din ţara noastră.