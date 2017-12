Noutăți cinematografice

Angelina Jolie a ales să filmeze cel de-al doilea film din cariera ei de regizoare, intitulat „Unbroken”, în oraşul Sydney şi în câteva regiuni rurale din statul australian Noua Galie de Sud, au anunţat cu mândrie autorităţile locale. În ultimele săptămâni, celebra actriţă s-a aflat la Sydney alături de copiii ei, căutând cele mai potrivite zone în care să îşi filmeze noul proiect cinematografic. Andrew Stoner, vicepremier al statului Noua Galie de Sud, a spus că, prin acest film, studioul Universal Pictures va injecta mai multe milioane de dolari în economia locală şi va contribui la înfiinţarea unui număr de aproape 300 de locuri de muncă pentru echipa de filmare, pe lângă cele ocazionate de organizarea castingului şi a personalului auxiliar.

Scenariul filmului „Unbroken” a fost scris de fraţii Coen, pe baza unei prime schiţe realizate de William Nicholson. Rolul lui Louis Zamperini va fi interpretat de Jack O'Connell, devenit cunoscut graţie serialului britanic „Skins”. Filmul va descrie viaţa lui Louis (Louie) Zamperini, un locotenent din aviaţa americană. Acest veteran de război s-a înrolat în armata americană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, după ce a participat la Jocurile Olimpice de la Berlin în 1936. În 1943, bombardierul său s-a prăbuşit în Oceanul Pacific şi a lăsat în urmă doar trei supravieţuitori. Aceştia au plutit în derivă timp de 47 de zile pe o plută improvizată, înainte de a ajunge pe o insulă japoneză unde au fost luaţi prizonieri. Louie Zamperini, care încă trăieşte şi are vârsta de 96 de ani, a fost închis doi ani în mai multe lagăre, în care a fost torturat de gardienii săi japonezi.

Cartea pentru copii „High in the Clouds”, de Paul McCartney, va fi adaptată într-un film de animaţie, care va fi lansat pe marile ecrane în 2015. Acest proiect cinematografic va fi produs de Michael Lynne şi Bob Shaye, prin intermediul companiei lor, Unique Features, în colaborare cu RGH Entertainment. Filmul va fi turnat în 3D şi va fi lansat pe marile ecrane în anul 2015. Cartea, care prezintă aventurile unei veveriţe aflate în căutarea unui sanctuar al animalelor denumit Animalia, a fost scrisă de Paul McCartney în colaborare cu Geoff Dunbar şi Philip Ardagh. Filmul va fi regizat de Tony Bancroft, pe baza unui scenariu scris de Josh Klausner. Paul McCartney va compune mai multe cântece originale care vor fi incluse pe coloana sonoră a peliculei.

Televiziunile americane CNN şi NBC au renunţat la proiectele lor de filme despre fosta Primă Doamnă a SUA şi fost secretar de Stat, Hillary Clinton, care este considerată un posibil candidat la alegerile prezidenţiale americane din 2016. Regizorul Charles Ferguson, care lucra la un documentar pentru CNN, a anunţat pe blogul publicaţiei „Huffington Post“ că presiunile aleşilor democraţi şi republicani au fost prea puternice. Regizorul spune că începuse să facă „un film ambiţios, controversat şi foarte vizibil, care să fie independent şi echitabil”, despre fosta conducătoare a diplomaţiei americane. După părerea sa, Hillary Clinton nu a cooperat la acest proiect şi anumiţi democraţi erau îngrijoraţi că ar putea fi vorba despre un film promoţional. Republicanii au afirmat că filmul ar face campanie pentru Hillary Clinton, care ar putea să îşi depună candidatura pentru Casa Albă în 2016. „Este o victorie pentru familia Clinton şi pentru partide, care au devenit în zilele noastre maşini de făcut bani. Dar nu cred că este o victorie pentru mass-media sau pentru poporul american”, a mai spus regizorul.

Charles Ferguson este cunoscut pentru documentarul său din 2010, „Inside Job”, o privire critică asupra operaţiunilor de pe Wall Street care au generat criza financiară din 2008. Acest film a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar în 2011. Un alt documentar produs şi regizat anterior de Charles Ferguson, intitulat „No End in Sight: The American Occupation of Iraq”, a câştigat multe trofee în circuitul festivalier internaţional.

La scurt timp după declaraţiile făcute de Charles Ferguson, NBC a anunţat, la rândul său, că renunţă la miniseria despre Hillary Clinton pe care o avea în pregătire. În această miniserie TV, rolul fostei Prime Doamne a Americii urma să fie interpretat de actriţa Diane Lane. „După ce am trecut în revistă şi am stabilit priorităţi printre filmele şi miniseriile noastre în pregătire, am decis să renunţăm la miniseria despre Hillary Clinton”, au anunţat reprezentanţii NBC într-un comunicat de presă, fără să ofere alte precizări. Totuşi, un proiect a rămas încă în dezvoltare: acela al unei biografii despre anii de tinereţe ai fostei Prime Doamne. Intitulat „Rodham”, numele de fată al doamnei Clinton, acest film ar trebui să fie regizat de cineastul James Ponsoldt, autorul filmului independent „The Spectacular Now”.