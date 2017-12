Noutăţi cinematografice

Actorul american Jeremy Renner, nominalizat la Oscar pentru rolurile din dramele ”The Hurt Locker” şi ”The Town”, îl va interpreta pe legendarul Steve McQueen într-un film biografic. Contractul pentru acest rol va fi intermediat de casa de producţie a lui Jeremy Renner, The Combine. În vârstă de 40 de ani, Jeremy Renner a fost nominalizat recent şi ca posibil înlocuitor al lui Matt Damon în seria ”Bourne”.

Este momentul propice remake-urilor, aşa că antologicul film nipon ”Cei şapte samurai”, regizat de Akira Kurosawa, în 1954, va avea parte de o ecranizare americană al cărui scenariu va muta acţiunea din Japonia secolului XVI în Thailanda de astăzi. Pelicula va fi realizată de studiourile Weinstein, care par hotărâte să cheltuiască destul de mulţi bani pentru acest proiect, suma vehiculată ca buget fiind de peste 60 de milioane de dolari. Filmul va fi regizat de cineastul Scott Mann, cunoscut în special pentru filmul de acţiune ”The Tournament”. În varianta originală, ”Cei şapte samurai” l-a avut în rolul principal pe cel mai cunoscut actor japonez al tuturor timpurilor, Toshiro Mifune. Pelicula a fost nominalizată la două categorii ale premiilor Oscar.

Deşi şi-a amânat revenirea, un proiect sigur în agenda lui Arnold Schwarzenegger este al cincilea film din seria ”Terminator”, ce va fi regizat de Justin Lin. Însă nu acesta va fi filmul care va marca revenirea pe marele ecran a starului hollywoodian. Arnold Schwarzenegger va face acest lucru cu un rol în filmul ”Cry Macho”. Acest proiect cinematografic şi-a fixat ca scop să îi convingă pe producătorii de la Hollywood dar şi pe spectatori că Arnie nu este doar o masă de muşchi în acţiune, ci şi un actor capabil să transmită emoţii şi nuanţe. Brad Furman, regizorul filmului ”The Lincoln Lawyer”, va regiza, în această vară, ”Cry Macho”, un film despre un dresor de cai care îşi pierde locul de muncă. Riscând să ajungă pe drumuri, el acceptă oferta făcută de fostul lui patron de a merge, contra unei sume mari de bani, să o răpească pe fiica acestuia din Mexic, crescută de fosta soţie.

Fostul fotbalist Ronaldo Luiz Nazario de Lima va debuta în cinematografie, urmând să joace, alături de actorii Andy García şi Juliette Lewis, un personaj negativ în filmul ”Open Road”, arată, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, regizorul brazilian Marcio Garcia. În luna martie a acestui an, Ronaldo şi-a testat abilităţile de umorist în cadrul unei emisiuni televizate.

Al Pacino spune o nouă poveste despre mafioţi, alături de John Travolta, în thriller-ul ”Gotti: Three Generations”. Celebrul actor va interpreta rolul lui Neil Dellacroce, unul dintre membrii importanţi ai familiei mafiote Gambino, asociatul, mentorul şi mâna dreaptă a lui John Gotti Sr., rol interpretat de John Travolta. Filmul îl readuce pe Al Pacino alături de regizorul Barry Levinson, cu care a colaborat şi anul trecut, pentru producţia de televiziune ”You Don\'t Know Jack”. Al Pacino a câştigat un premiu Emmy pentru rolul doctorului Jack Kevorkian din acest film.

Un alt nume greu al cinematografiei americane, Robert de Niro va produce, pentru postul HBO, un lungmetraj de televiziune în care va fi şi protagonist, filmul fiind inspirat din viaţa lui Bernie Madoff, celebrul magnat din lumea finanţelor, condamnat la 150 de ani de închisoare, pentru fraudă. Postul HBO a achiziţionat drepturile de ecranizare a romanului ”The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust” de Diane Henrique, lansat în luna aprilie, în care scriitoarea americană explică maniera în care expertul în operaţiuni la bursă Bernie Madoff a reuşit să delapideze de-a lungul anilor 65 de miliarde de dolari de la o serie de investitori naivi, înfiinţând o schemă piramidală care s-a dovedit a fi cea mai mare escrocherie realizată vreodată la bursa din Wall Street. Postul HBO pare în ultima perioadă tot mai interesat de producerea unor filme inspirate din fapte reale. Producţia HBO despre criza financiară din 2008, intitulată ”Too Big to Fail”, va avea premiera în această lună, iar de curând au debutat filmările pentru ”Game Change”, un film despre campania prezidenţială din 2008, în care Julianne Moore interpretează rolul republicanei Sarah Palin.

Actriţa americană de origine cubaneză Eva Mendes va interpreta rolul principal într-un lungmetraj biografic inspirat din relaţia furtunoasă a celebrei soprane Maria Callas cu armatorul grec Aristotel Onassis. Spre deosebire de filmul ”Callas Forever”, regizat în 2002, de Franco Zeffirelli, cu Fanny Ardant în rolul principal, noul proiect nu o obligă pe actriţa principală să cânte, iar filmul se va baza pe sacrificiile pe care Maria Callas le-a făcut pentru a fi fericită în viaţa privată. Scenariul lui Julian Fellowes are la bază romanul ”Greek Fire”. Maria Callas şi-a părăsit soţul, Giovanni Battista Meneghini, pentru armatorul grec Aristotel Onassis, în 1959, provocând un scandal uriaş în epocă. Relaţia lor s-a încheiat în 1968, când Onassis s-a căsătorit cu Jacqueline Kennedy, însă, potrivit unor surse din anturajul Mariei Callas, celebra soprană a continuat să se întâlnească cu fostul ei iubit, la Paris.