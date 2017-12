Noutăţi cinematografice

Noul film al celebrului actor american Mel Gibson, intitulat “The Beaver”, în care acesta interpretează rolul unui soţ cuprins de depresie care ajunge să comunice cu un castor de pluş, va fi lansat pe marile ecrane în primăvara anului viitor. Pelicula este regizată de Jodie Foster, care apare şi în rolul soţiei disperate care face tot ce îi stă în puteri pentru a-şi salva soţul şi familia. În alte roluri mai apar Jennifer Lawrence şi Anton Yelchin.

Celebra peliculă britanică „Trainspotting”, nominalizată la Oscar în 1997 şi câştigătoare a altor 18 premii, va avea o continuare, în care personajele se vor afla în plină criză a vârstei de mijloc, a declarat regizorul Danny Boyle. Scenariul peliculei va fi inspirat, ca şi la primul film, de un roman al lui Irvine Welsh, intitulat „Porno”. De la heroina experimentată în tinereţe, eroii filmului ar urma să îmbrăţişeze acum diferite forme ale aşa-zisului entertainment pentru adulţi, incluzând aici şi managerierea unui club de noapte din Amsterdam. Distribuţia ar putea să includă cel puţin doi dintre actorii de pe afişul filmului din 1996, Ewan McGregor şi Robert Carlyle.

Actriţa australiană Cate Blanchett s-a alăturat distribuţiei filmului ”The Hobbit”, în care va interpreta din nou rolul Lady Galadriel, pe care l-a jucat în trilogia Lord of the Rings / Stăpânul inelelor, a anunţat regizorul Peter Jackson. Alături de Cate Blanchett, din distribuţia celor două filme vor face parte, potrivit declaraţiilor unor reprezentanţi ai studiourilor Warner Bros. Pictures, Ken Stott, interpretul Lordului Balin, Sylvester McCoy, regele dwarfilor şi actorul suedez Mikael Persbrandt, interpretul metamorfului Beorn. Anterior, Warner Bros. a anunţat că actorul Sir Ian McKellen va juca, din nou, rolul vrăjitorului Gandalf, iar Martin Freeman va interpreta rolul hobitului Biblo Baggins. Primul film „The Hobbit”, l-ar putea avea în distribuţie şi pe Orlando Bloom.

Cineastul francez Luc Besson a turnat deja în Thailanda primele scene dintr-un film despre Aung San Suu Kyi, lidera opoziţiei din Myanmar, care va fi interpretată de actriţa de origine malaeziană Michelle Yeoh. Fostă James Bond Girl şi una dintre cele mai cunoscute actriţe de pe continentul asiatic, Michelle Yeoh va interpreta rolul principal în filmul intitulat „Dans la Lumière”. Siam Movie, o companie thailandeză implicată în acest proiect, a confirmat faptul că a organizat turnarea acestui film în Thailanda, fără a oferi însă alte detalii. Nyan Win, purtătorul de cuvânt al lui Aung San Suu Kyi, a declarat că actriţa Michelle Yeoh şi-a petrecut, luni, toată ziua la domiciliul disidentei din Yangon. Aung San Suu Kyi, laureată a premiului Nobel pentru pace, în vârstă de 65 de ani, şi-a petrecut aproximativ 15 din ultimii 21 de ani în regim de arest la domiciliu. Aceasta a a fost eliberată pe 13 noiembrie, la mai puţin de o săptămână după primele alegeri libere organizate în această ţară în ultimii 20 de ani.

Actorul francez Gérard Depardieu va juca în noul proiect cinematografic al regizorului Ang Lee, intitulat „Life of Pi”. Din distribuţia acestui proiect cinematografic realizat de studiourile Fox mai fac parte Irrfan Khan, Adil Hussain şi Suraj Sharma, care deţine rolul principal. Filmările vor debuta la începutul anului 2011. Filmul are la bază romanul omonim scris de Yan Martel, distins cu Man Booker Prize for Fiction în anul 2002. Tabu, o actriţă vedetă la Bollywood, negociază pentru a interpreta rolul mamei lui Pi. Irrfan Khan, cunoscut pentru rolul din „Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, va interpreta rolul lui Pi la vârstă adultă, iar Adil Hussain va juca rolul tatălui lui Pi. Gérard Depardieu va interpreta personajul The Chef. Filmul prezintă povestea lui Piscine Molitor „Pi” Patel, un băiat indian ce explorează spiritualitatea şi dobândeşte o serie de aptitudini practice, după ce petrece 227 de zile în compania unui tigru bengalez, într-o barcă de salvare ce pluteşte în derivă în Oceanul Pacific. Ang Lee va regiza acest film în 3D, pe baza unui scenariu adaptat de David Magee. Lungmetrajul „Life of Pi” va avea premiera pe 14 decembrie 2012.

Actorul Larry Hagman, celebru pentru rolul J.R. Ewing din serialul „Dallas”, revine în televiziune într-un rol în producţia ABC „Desperate Housewives / Neveste disperate”. Larry Hagman va ajunge pe Wisteria Lane la începutul anului viitor, în rolul unui personaj care are o idilă cu Stella Wingfield, rol jucat de Polly Bergen. Stella Wingfield este mama personajului Lynette Scavo, interpretat de Felicity Huffman.

Serialul american “The Closer”, în care actriţa premiată cu Emmy Kyra Sedgwick interpretează rolul detectivului Brenda Leigh Johnson, se va încheia în 2011, după şapte ani de difuzare. Anunţul privind încheierea popularului serial poliţist a fost făcut de reprezentanţii reţelei de televiziune TNT, care au precizat că decizia i-a aparţinut chiar actriţei Kyra Sedgwick. Actriţa în vârstă de 45 de ani a fost premiată cu Emmy în luna august pentru rolul detectivului Brenda Leigh Johnson, un personaj considerat deschizător de drumuri pentru alte roluri principale feminine nuanţate din televiziunea americană. Serialul “The Closer” are o audienţă de opt milioane de persoane pe episod, fiind unul dintre cele mai urmărite seriale difuzate prin reţele de televiziune prin cablu din SUA. Serialul este difuzat şi în Europa şi Asia. Cel de-al şaptelea şi ultimul sezon va fi filmat în primăvara anului 2011 şi difuzat mai târziu în acelaşi an.

Sarah Jessica Parker va face parte din distribuţia filmului “New Year\'s Eve”, un lungmetraj romantic, regizat de Garry Marshall. Proiectul New Line include nume mari, precum Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank, Ashton Kutcher, Sofia Vergara, Jessica Biel, Lea Michele şi Abigail Breslin. Filmul prezintă poveştile unui grup de new-yorkezi care trec printr-o dramă dulce, amară şi romantică în timpul Revelionului. Filmările vor începe pe 1 februarie, la New York.

Actorul american Nicolas Cage, care filmează în România “Ghost Rider: Spirit of Vengeance”, este aşteptat, după terminarea acestui proiect, să înceapă lucrul la un thriller regizat de Simon West şi intitulat “Medallion”. Nicolas Cage va juca rolul unui hoţ experimentat a cărui fată este răpită şi închisă în portbagajul unui autoturism. Pentru rolul principal au fost vehiculate şi numele actorilor Jason Statham şi Clive Owen, însă, în cele din urmă, producătorii şi regizorul au optat pentru Nicolas Cage.

La aproape un deceniu după ce a jucat în thriller-ul SF “Solaris”, George Clooney va juca din nou într-o astfel de producţie, urmând să îl înlocuiască pe Robert Downey Jr. în “Gravity”, un film 3D regizat de Alfonso Cuaron. Filmul prezintă aventurile prin care trece o femeie astronaut, ce va fi interpretată de Sandra Bullock, în drumul ei către Terra, după un accident în spaţiu. În acest proiect cinematografic regizat de Alfonso Cuaron, rolurile celor doi protagonişti urmau să revină, iniţial, actriţei Angelina Jolie şi actorului Robert Downey Jr. A urmat însă o veritabilă sarabandă de anulări şi reveniri. Angelina Jolie a părăsit proiectul, a revenit, apoi l-a părăsit din nou, iar în ultimele opt luni, producătorii de la Warner Bros. au negociat cu multe actriţe pentru a o înlocui, între care Marion Cotillard, Scarlett Johansson, Blake Lively şi Natalie Portman. Robert Downey Jr. părea să fie singura piesă sigură din acest proiect, însă la jumătatea lunii noiembrie, a anunţat că a renunţat la acest rol, la puţin timp după ce Sandra Bullock a primit rolul principal. Studiourile Warner Bros. aveau o nevoie acută de un nume sonor pentru personajul principal masculin, care, deşi nu reprezintă piesa centrală a filmului, are un rol major în prima parte a acestuia. Filmările vor începe în primăvara anului 2011, după ce George Clooney va încheia lucrul la drama politică “Ides of March”, pe care o regizează şi în care vor juca Ryan Gosling şi Paul Giamatti.