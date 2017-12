Noutăţi cinematografice

Actriţa americană Angelina Jolie ar putea juca din nou alături de Brad Pitt, partenerul ei de viaţă. Angelina Jolie, în vârstă de 35 de ani, a fost însoţită Brad Pitt, de 46 de ani, la premiera din Los Angeles a thriller-ului de spionaj ”Salt”, în care actriţa joacă rolul principal. Succesul de care se bucură cuplul ar putea fi reeditat pe marele ecran. Angelina Jolie şi Brad Pitt au jucat pentru prima oară împreună în ”Mr. & Mrs. Smith / Dl. & Dna. Smith”, iar acum este posibilă o nouă colaborare într-un remake al celebrului lungmetraj ”Celopatra”, o poveste creată în jurul unui alt cuplu celebru format din Richard Burton şi Elizabeth Taylor. Totodată, Brad Pitt va interpreta rolul principal într-un lungmetraj realizat pe baza romanului horror ”World War Z”, scris de Max Brooks, care descrie o lume post-apocaliptică, devastată de războiul dintre oameni şi zombie. Scriitorul Max Brooks, prezent la convenţia Comic Con din San Diego, a declarat că studiourile Paramount au achiziţionat drepturile de ecranizare pentru alte două proiecte ale sale, ”The Zombie Survival Guide” şi ”The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks”. Plan B, compania de producţie cinematografică deţinută de Brad Pitt, a achiziţionat drepturile asupra proiectului ”World War Z” în 2007. Pentru acelaşi proiect a licitat şi compania Appian Way, deţinută de Leonardo DiCaprio. Filmul va fi regizat de Marc Forster, cineastul care a asigurat regia celui mai recent film din seria Bond, intitulat ”007 - Quantum of Solace / 007 - Partea lui de consolare”. Brad Pitt va putea fi văzut în lunile viitoare în ”The Tree of Life”, împreună cu Sean Penn, aflat în postproducţie şi în ”Moneyball”, regizat de Bennett Miller. Actorul american ar putea interpreta unul dintre rolurile principale şi în ”The Imperfectionist”.

Filmările pentru noua peliculă SF “Star Trek” vor începe în luna ianuarie a anului viitor, iar din distribuţie vor face parte tot protagoniştii lungmetrajului de succes din 2009. Pelicula, pentru care studiourile Paramount Pictures nu au stabilit încă un titlu, va fi regizată tot de cineastul care a lucrat şi la primul film, J J. Abrams. Echipa va fi păstrată şi pentru scenariu, noile aventuri ale echipajului navei spaţiale Enterprise urmând să fie scrise de Roberto Orci şi Alex Kurtzman. “Star Trek 2” va fi lansat pe marile ecrane la 29 iunie 2012. Primul film a avut un buget estimat la 140 de milioane de dolari şi a încasat din vânzarea de bilete de două ori mai mulţi bani.

Şi filmările pentru a patra şi a cincea parte a seriei “Twilight / Amurg” vor începe în acestă toamnă, la Vancouver şi la Baton Rouge, producţia celor două filme urmând să se extindă pe toată durata anului viitor. Potrivit reprezentanţilor Summit Entertainment, decizia de a împărţi ultima parte a poveştii cu vampiri în două filme a fost luată în urmă cu trei săptămâni, al patrulea lungmetraj al seriei urmând să fie lansat pe 18 noiembrie 2011. Compania nu a anunţat când va intra pe marile ecrane ultima parte a seriei. Bill Condon va regiza “Breaking Dawn”, ultimul volum din seria scrisă de Stephenie Meyer. Acest ultim volum se concentrează pe povestea muritoarei Bella, care după ce se căsătoreşte cu vampirul Edward, dă naştere unui copil pe jumătate om şi pe jumătate vampir. David Slade este cel care a regizat a treia parte a seriei, care a intrat în cinematografe pe 30 iunie şi a generat vânzări la nivel global de peste 1,4 miliarde de dolari.

Actorul american Kevin Bacon va interpreta rolul principalului personaj negativ din ”X-Men: First Class”, al patrulea film din franciza ”X-Men”, a cărui acţiune este plasată înainte de evenimentele prezentate în precedentele trei lungmetraje ale seriei. Rolurile principale vor fi interpretate de James McAvoy şi Michael Fassbender, care îi vor juca pe Charles Xavier (Professor X) şi pe Erik Lensherr (Magneto). Filmările vor debuta în această vară, la Londra, iar filmul va fi lansat pe marile ecrane pe 3 iunie 2011. Din distribuţie va face parte şi actriţa Jennifer Lawrence, în rolul personajului Mystique, un mutant albastru, malefic, capabil să îşi schimbe forma şi înfăţişarea. Acest rol fusese interpretat de Rebecca Romijn în primele trei filme ale seriei.

Tenta filmelor a căror intrigă nu prea are nimic în comun cu realitatea se păstrează. Will Smith va interpreta rolul principal în lungmetrajul “The Legend of Cain”, inspirat din legenda biblică a fraţilor Cain şi Abel. Acest proiect cinematografic va conţine o intrigă cu accente vampirice. În Biblie, Cain îşi ucide propriul frate, Abel, este însemnat de Dumnezeu şi alungat de acesta în exil, pe Pământ. Potrivit presei americane, acesta va fi unul dintre puţinele roluri negative din cariera actorului Will Smith, specializat de regulă în interpretarea unor roluri eroice. Filmul va fi produs de Overbrook Entertainment, o companie de producţie cinematografică deţinută de actorul de culoare. Înainte de acest film, Will Smith îşi va relua, însă, rolul Agentului J în cel de-al treilea lungmetraj din franciza “Men In Black”. Filmările vor începe în această vară, iar filmul va fi lansat pe marile ecrane în 2012.

Pe de altă parte, un film despre viaţa moderatoarei Oprah Winfrey urmează să fie difuzat de televiziunea americană, a anunţat producătorul Larry A. Thompson, care a cumpărat drepturile de ecranizare a biografiei scrise de ziarista Kitty Kelley, “Oprah: O Biografie”. Filmul de televiziune urmează să fie difuzat în septembrie 2011, dată care coincide cu încetarea celebrului său talk-show, Oprah Winfrey Show, după 25 de ani de existenţă. Larry A. Thompson urmează să încredinţeze rolul principal unei actriţe necunoscute.

Tot într-un film biografic va juca şi Amy Adams, ce va interpreta rolul principal într-un lungmetraj inspirat de viaţa şi cariera lui Janis Joplin. Cântăreaţa americană Janis Joplin, celebră pentru piesele ”Me and Bobby McGee” sau ”Piece of My Heart”, adevărate hituri rock ale anilor \'60, a murit în octombrie 1970, la vârsta de 27 de ani, în urma unei supradoze de droguri. Un alt proiect cinematografic despre cariera celebrei rockeriţe americane, intitulat ”The Gospel According To Janis”, având-o în rolul principal pe Zooey Deschanel, se află în pregătire la Hollywood, încă de la mijlocul anilor 2000, însă nu a fost niciodată concretizat. Cu câţiva ani înainte, producătorii americani au încercat să filmeze un film despre viaţa lui Janis Joplin, cu Lili Taylor în rolul principal, însă proiectul a fost abandonat din motive financiare. În ultimii ani, numele cântăreţei Pink a fost tot mai mult vehiculat în presa americană, criticii de film considerând-o pe nonconformista cântăreaţă pop o candidată redutabilă pentru a o interpreta pe Janis Joplin.

Tim Burton va regiza pentru studiourile DreamWorks o adaptare cinematografică a jocului video „Monsterpocalypse”, conceput de Matt Wilson. Filmul va fi distribuit de compania Disney. Filmul va fi produs de Dick Zanuck şi Roy Lee, care au confirmat, luni, implicarea lui Tim Burton în acest proiect. Matt Wilson, creatorul jocului, va fi coproducător şi se va consulta cu John August pentru a scrie scenariul peliculei. Acţiunea din acest joc video gravitează în jurul unor roboţi uriaşi construiţi de oameni pentru a lupta cu o armată de extratereştri uriaşi. Filmul \" ar putea fi realizat în 3D. Tim Burton va colabora din nou cu Johnny Depp la filmările pentru „Dark Shadows”, un lungmetraj realizat în studiourile Warner Bros.

Şi actriţa franceză Eva Green se află în negocieri avansate pentru a interpreta rolul principal într-un lungmetraj inspirat din viaţa şi cariera celebrei cântăreţe de operă Maria Callas. Filmul, realizat în limba engleză, va fi produs de compania italiană DeAngelis Group (DAP) şi de studiourile britanice Future Films. Preşedintele companiei italiene DAP a declarat că proiectul va fi filmat în 2011 şi va fi co-produs de grupul Swarovski, ale cărui bijuterii au fost adeseori purtate de Maria Callas atât pe scenă, cât şi în afara ei. Niall Johnson va adapta scenariul acestui proiect cinematografic pe baza biografiei cântăreţei scrisă de Alfonso Signorini, intitulată „So Proud, So Fragile”. Compania DAP deţine drepturile asupra acestei cărţi. Filmul se va concentra pe relaţia tumultuoasă a Mariei Callas cu armatorul miliardar Aristotel Onassis. DAP şi compania canadiană Fremantle Corp. au anunţat, luni, că vor produce împreună şi o miniserie de televiziune de 12 ore, intitulată „Titanic: The Untold Story of How It All Began”. Filmările vor începe în mai 2011, în Irlanda.

Povestea „Hänsel şi Gretel”, scrisă de fraţii Grimm, va fi ecranizată 3D ca film de aventuri cu accente de horror, la care vor lucra, printre alţii, designerul Joseph C. Pepe, care a creat personajele din „Avatar”. În afara celor doi eroi principali, respectiv a copiilor care dau şi numele filmului, în film vor apărea mai multe personaje din mitologia germană. Producătorul peliculei va fi Michael Bay, care şi-a mai legat numele, printre altele, de seria Transformers şi de remake-ul „A Nightmare on Elm Street”.

Sam Raimi va regiza şi va produce un lungmetraj inspirat de personajul central din romanul grafic „Earp: Saints for Sinners”, celebrul justiţiar Wyatt Earp din Vestul sălbatic. Acest proiect va fi produs în colaborare de companiile DreamWorks, Radical Studios, Mandeville şi compania de producţie cinematografică deţinută de Sam Raimi, Star Road Entertainment. Proiectul va fi o versiune modernă a biografiei eroului western Wyatt Earp şi va relata lupta celebrului pistolar cu bandiţii din Vestul îndepărtat, într-o lume devastată, în care singurul oraş care a mai rămas în picioare este Las Vegas. Cineastul urmează să regizeze o adaptare a jocului video „World of Warcraft” pentru Warner Bros. şi negociază cu studiourile Disney pentru a realiza lungmetrajul „Oz, the Great and Powerful”.