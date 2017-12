Noutăţi cinematografice

Regizorul Ridley Scott va produce o peliculă experimentală folosind filmări încărcate de utilizatori din întreaga lume pe YouTube, în cadrul unui proiect ambiţios al realizatorului, care vrea să documenteze o zi din viaţa întregii planete. Producţia ”Life in a Day” este un film experimental pentru realizarea căruia oameni din întreaga lume sunt invitaţi să înregistreze frânturi din propriile vieţi. Documentarul va încorpora filmări realizate în aceeaşi zi de toţi participanţii (24 iulie), care vor fi încărcate pe YouTube. Pelicula, regizată de Kevin Macdonald, va avea premiera mondială în ianuarie 2011, la Festivalul de Film Sundance. Persoanele ale căror filmări vor fi alese pentru a face parte din pelicula finală vor fi creditate ca regizori asociaţi, iar 20 dintre acestea vor fi invitate la lansarea filmului la Sundance. ”Este o capsulă a timpului care va arăta generaţiilor viitoare cum era viaţa pe 24 iulie 2010”, a declarat regizorul Kevin Macdonald.

Actorul britanic Christian Bale va deţine rolul principal în lungmetrajul ”The Last Photograph”, ce prezintă aventurile prin care trec doi jurnalişti şi un fotograf, pe frontul din Afganistan. Acest lungmetraj va fi regizat de danezul Niels Arden Oplev, de numele căruia se mai leagă şi lungmetrajul ”The Girl with the Dragon Tattoo” din 2009, dar şi două episoade din serialul de televiziune ”Millenium” în 2010. În lungmetrajul ”The Last Photograph”, Christian Bale va interpreta rolul unui fotograf care urmează parcursul a doi jurnalişti care realizează un reportaj pe frontul din Afganistan. Iniţial, regia acestui proiect cinematografic, despre care primele informaţii au apărut în 2007, a fost încredinţată cineastului Serghei Bodrov, care s-a retras între timp, din cauza unei agende de lucru mult prea aglomerate. Scenariul va fi scris de Kurt Johnstad, după o idee a scriitorului Zack Snyder. Producătorii filmului nu au anunţat deocamdată data la care vor debuta filmările, iar pe agenda de lucru a actorului Christian Bale se află lungmetrajele ”The Revenant”, ”Batman 3” şi următorul proiect al regizorului Terrence Malick, al cărui titlu nu a fost încă ales. Galezul Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în câteva filme de la Hollywood cu un buget important.

Un alt actor britanic, Jeremy Irons, va juca alături de Kevin Spacey, Demi Moore şi Zachary Quinto în “Margin Call”, un thriller regizat de J.C. Chandor, despre începuturile crizei financiare care a afectat Wall Street în 2008. Din distribuţia filmului mai fac parte actorii Paul Bettany, Penn Badgley, Simon Baker, Stanley Tucci şi Mary McDonnell. Thrillerul prezintă deciziile luate de o serie de figuri proeminente din conducerea unei bănci de investiţii de pe Wall Street, pe durata unei zile tumultuoase de la începuturile crizei financiare care s-a declanşat în 2008. Jeremy Irons, în vârstă de 61 de ani, interpretează rolul directorului executiv al acestei bănci.

Se fac şi ultimele pregătiri pentru cel din urmă sezon al popularului serial “Hannah Montana”. Sheryl Crowe, Jay Leno, Ray Liotta şi Dolly Parton se numără printre celebrităţile invitate să apară în serialul difuzat de Disney Channel. Cel de-al patrulea sezon al serialului, intitulat “Hannah Montana Forever”, va avea premiera duminică, 11 iulie, pe Disney Channel şi va fi ultimul din această serie. Miley Cyrus, care între timp a împlinit 17 ani, a jucat, la începutul acestui an, în primul ei proiect cinematografic din afara francizei “Hannah Montana”, intitulat “The Last Song”, pe baza unui roman scris de Nicholas Spark şi a lansat recent al treilea album din carieră, intitulat “Can\'t Be Tamed”. Adolescenta americană, o fire independentă, şi-a cumpărat recent propria locuinţă şi a declarat că se va muta în ea imediat după ce va încheia filmările la lungmetrajul “LOL (Laughing Out Loud)”, în care joacă alături de Demi Moore.

Pe de altă parte, criza îşi spune cuvântul şi în retribuţiile actorilor. Noul interpret al lui Spider Man, actorul britanic Andrew Garfield, va fi plătit cu 500.000 de dolari pentru următoarea peliculă regizată de Peter Parker, în timp ce Tobey Maguire a fost recompensat cu 50 de milioane de dolari pentru două pelicule cu Omul Păianjen. Unul dintre avantajele distribuirii unor actori puţin cunoscuţi este faptul că aceştia se mulţumesc cu un onorariu mai mic decât o vedetă consacrată. Presa americană comentează că acesta este probabil şi unul dintre motivele pentru care studiourile Sony au decis să se despartă de Tobey Maguire în cea de-a patra peliculă din seria Spider Man. Potrivit presei americane, Andrew Garfield va fi plătit cu un milion de dolari pentru o a doua peliculă şi cu două milioane pentru a treia, dacă acestea vor fi realizate. Unul dintre motivele pentru care Andrew Garfield a fost ales de Sony este faptul că actorul este protagonistul noii pelicule regizate de David Fincher, ”The Social Network”. Andrew Garfield, în vârstă de 26 de ani, s-a născut în SUA însă a crescut în Marea Britanie. A apărut în pelicula ”Boy A”, pentru care a fost recompensat cu un premiu Bafta în 2008.