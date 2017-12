Noutăţi cinematografice

După seria “Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor” şi, mai ales, “Avatar”, producătorii de film de peste ocean vor să dea lovitura în box-office cu o nouă fantezie plină de acţiune şi suspans, “The Last Airbender / Ultimul războinic al aerului”, care va ajunge şi în România, din 6 august. Inspirată de o animaţie cu acelaşi titlu, pelicula prezintă lumea ca fiind împărţită în patru popoare, fiecare dintre ele stăpân peste un regat, al Apei, Pământului, Focului şi Aerului. Pacea ce domnea de mii de ani este tulburată de poporul Focului, care declanşează războiul împotriva restului lumii, iar singurul în stare să i se opună este un băieţel de 12 ani, supravieţuitor al unei generaţii de avatari. Regizorul filmului este M. Night Shyamalan, un maestru al filmelor de suspans, nominalizat de două ori la Oscar pentru “The Sixth Sense / Al şaselea simţ“. La startul acestui proiect cinematografic, în urmă cu câţiva ani, producătorii au dorit să numească pelicula “Avatar: The Last Airbender”, însă cineastul James Cameron înregistrase deja “Avatar” pentru megasuccesul omonim, astfel că s-a renunţat la titlul iniţial. Cu o poveste captivantă şi plină de efecte speciale 3D, producţia se anunţă drept unul dintre succesele de casă ale anului. Filmul va avea premiera americană pe 1 iulie.

Pe de altă parte în topul producţiilor cu cele mai mari încasări, ecranizarea “Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” şi SF-ul inspirat de benzi desenate “Iron Man 2” sunt producţiile cu cele mai mari încasări de anul acesta din SUA, cu 334 şi, respectiv, 300 de milioane de dolari. Din urmă vine noul film al seriei de animaţie “Shrek”, care a obţinut până acum aproape 214 milioane de dolari din vânzarea de bilete, în timp ce “Robin Hood”, cu puţin peste 100 de milioane de dolari încasaţi până acum, este mai degrabă o dezamăgire din acest punct de vedere. Vânzările de bilete la filmele de succes din 2010 sunt însă departe de recordurile stabilite de “Avatar” şi “Titanic”, care au obţinut în SUA 750, respectiv 600 de milioane de dolari.