Noutăţi cinematografice

Actriţa Lindsay Lohan o va interpreta, pe marele ecran, pe Linda Lovelace, starul porno din ”Deep Throat”, considerat un film de referinţă al genului. Deşi această informaţie nu a fost deocamdată confirmată, fotograful Tyler Shields, un bun prieten al actriţei, a declarat că ştirea este cât se poate de reală. Filmul este o producţie independentă, are titlul ”Inferno”, iar acest proiect va fi anunţat oficial în cadrul apropiatului Festival de Film de la Cannes. Linda Lovelace, un star porno din anii \'70-\'80, a ajuns celebră graţie rolului din ”Deep Throat”. Ulterior, actriţa şi-a renegat cariera din industria porno şi a susţinut că a fost obligată să facă acele filme de către primul ei soţ. Linda Lovelace a devenit, în ultimii ani ai vieţii, o purtătoare de cuvânt a mişcării împotriva pornografiei.

La rândul său, Steven Spielberg va regiza filmul ”War Horse”, un lungmetraj produs de Disney şi DreamWorks, a cărui acţiune se desfăşoară în Primul Război Mondial. Lungmetrajul va fi lansat pe marile ecrane pe 10 august 2011 şi are la bază romanul omonim al scriitorului Michael Morpurgo. Steven Spielberg va fi şi producătorul peliculei, alături de Kathleen Kennedy, Frank Marshall şi Revel Guest. Scenariul acestui proiect cinematografic a fost scris de Lee Hall şi Richard Curtis. ”War Horse” prezintă extraordinara prietenie dintre un băiat şi un cal. Deşi sunt despărţiţi, destinul reuşeşte să îi aducă împreună în timpul Primului Război Mondial.

Războiul este o bogată sursă de inspiraţie pentru regizorul american. Din cel de-Al Doilea Război Mondial, Steven Spielberg s-a inspirat pentru a regiza ”Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan”, pentru a produce serialul ”Band of Brothers / Camarazi de război” şi miniseria ”The Pacific”. Steven Spielberg obişnuieşte să dezvolte câteva proiecte înainte de a decide care va fi pelicula pe care o va regiza. Dintre proiectele renumitului regizor american fac parte SF-ul ”Robopocalypse” şi filmul biografic ”Gershwin”. Următorul film regizat de Spielberg care va ajunge pe marile ecrane este animaţia 3D ”The Adventures of Tin-Tin: The Secret of the Unicorn”, ce va fi lansată pe 23 decembrie 2011.