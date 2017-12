Noutăţi cinematografice

Actriţa Sigourney Weaver, devenită celebră graţie rolurilor din franciza Alien, va intra în pielea unei regine a vampirilor, în comedia horror “Vamps”. Această comedie reprezintă, totodată, o nouă colaborare între regizoarea Amy Heckerling şi actriţa Alicia Silverstone, după “Clueless / Liceenele din Beverly Hills” din 1995. Acţiunea filmului se desfăşoară în zilele noastre şi se concentrează asupra a două tinere şi frumoase vampiriţe, interpretate de Alicia Silverstone şi Krysten Ritter, care se bucură de avantajele şi posibilităţile vieţii de noapte din New York, până în momentul în care dragostea intră în scenă şi fiecare dintre ele trebuie să facă o alegere care le va pune în pericol nemurirea. Sigourney Weaver, care încă poate fi văzută pe marile ecrane în “Avatar”, o va juca pe Ciccerus, regina vampirilor, însetată de sânge, care le-a transformat pe cele două tinere în creaturi ale nopţii. Filmările vor debuta la sfârşitul lunii aprilie. Sigourney Weaver este prima actriţă de la Hollywood care a devenit o adevărată eroină a filmelor de acţiune.

Mai mulţi cineaşti nominalizaţi sau premiaţi la galele Oscar se află pe lista producătorilor francizei Twilight / Amurg pentru a regiza cel de-al patrulea film din această serie, intitulat “The Twilight Saga: Breaking Dawn”. Potrivit Entertainment Weekly, compania Summit, care produce această serie, se află în negocieri cu Sofia Coppola, nominalizată la premiile Oscar pentru “Lost in Translation / Rătăciţi printre cuvinte”, Gus Van Sant, nominalizat la Oscar pentru “Milk / Preţul curajului” şi Bill Condon, scenaristul premiat cu Oscar pentru “Gods and Monsters / Sfârşit de drum” şi nominalizat din nou la premiile Academiei de film americane pentru scenariul musicalul-ui “Chicago”. Cel de-al treilea film din serie, intitulat “The Twilight Saga: Eclipse / Saga Amurg: Eclipsa”, regizat de David Slade, va fi lansat pe 30 iunie, iar cea de-a patra parte este aşteptată pe marile ecrane în 2011. Primele două lungmetraje au obţinut împreună încasări de 1,08 miliarde de dolari. Franciza Twilight / Amurg are la bază volumele scrise de Stephenie Meyer, vândute în peste 85 de milioane de copii, în mai mult de 50 de ţări.

Pe de altă parte, Ben Kingsley şi Sacha Baron Cohen vor juca în noul film al regizorului Martin Scorsese, al cărui rol principal îi va fi încredinţat lui Asa Butterfield, un puşti de 12 ani, vedeta dramei ”The Boy in the Striped Pyjamas”. Pelicula se va intitula ”The Invention of Hugo Cabret” şi va fi inspirată de romanul omonim scris de Brian Selznick, despre un orfan care trăieşte ascuns într-o gară din Parisul anilor \'30. Anul acesta, Asa Butterfield poate fi văzut şi în ”Wolfman”, alături de Benicio Del Toro şi Anthony Hopkins.

Nu în ultimul rând, Sharon Osbourne, soţia rocker-ului Ozzy Osbourne, a declarat că negociază cu câteva studiouri cinematografice pentru a produce, anul viitor, un film inspirat din autobiografia soţului ei, intitulată “I Am Ozzy”. Totodată, Sharon Osbourne, devenită un star de televiziune, consideră că actriţa Carey Mulligan, interpreta rolului principal din lungmetrajul “An Education / O lecţie de viaţă”, nominalizată în 2010 la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, ar fi perfectă pentru a o portretiza pe marele ecran. Până la concretizarea acestui proiect, Sharon Osbourne şi fiica ei, Kelly Osbourne, lucrează la un serial de televiziune, al cărui scop este să le ajute pe mamele care nu se înţeleg prea bine cu fiicele lor.