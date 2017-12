Noutăţi cinematografice

Actriţa americană Liv Tyler, în vârstă de 32 de ani, rămâne fidelă genului thriller, urmând să joace într-un nou film din această categorie, alături de Patrick Wilson. Pelicula se va intitula ”The Ledge” şi va fi regizată de Matthew Chapman. Filmările vor începe în această săptămână, în statul american Louisiana.

Şi tânăra actriţă Amanda Seyfried va deţine rolul principal în lungmetrajul ”The Girl With The Red Riding Hood”, o versiune gotică a poveştii ”Scufiţa Roşie”, regizată de cineasta americană Catherine Hardwicke. Amanda Seyfried, în vârstă de 24 de ani, a confirmat prezenţa sa în film într-un interviu acordat cu puţin timp înainte de gala premiilor Oscar. Lungmetrajul este produs de Appian Way, societatea de producţie cinematografică deţinută de Leonardo DiCaprio. Amanda Seyfried, care s-a remarcat în 2008, în musicalul ”Mamma Mia!”, va putea fi văzută pe marile ecrane în 2010, în thriller-ul ”Chloe”, de Atom Egoyan, alături de Liam Neeson şi Julianne Moore. Totodată, drama ”Dear John”, în regia lui Lasse Hallstrom, în care îl are ca partener pe Channing Tatum, a fost de curând lansată în cinematografe.