Noutăţi cinematografice

Actorii Ethan Hawke şi William Hurt vor deţine rolurile principale în miniseria ”Moby Dick”, inspirată din romanul omonim, ce va fi produsă de o companie germană de televiziune. William Hurt va interpreta rolul căpitanului vasului Pequod, iar Ethan Hawke va fi Starbuck, ofiţerul secund. Bazată pe romanul omonim scris de Herman Melville în 1851, miniseria va fi produsă de compania germană de televiziune Tele Munchen şi reprezintă cel mai scump proiect din istoria de 40 de ani a companiei, cu un buget de 25 de milioane de dolari. Postul german RTL, cel austriac ORF şi compania RHI Entertainment vor fi co-producătorii acestui proiect. Filmările vor începe în oraşul Lunenburg, de pe coasta de est a Canadei, la mijlocul lunii septembrie şi vor continua în Malta. Proiectul include şi cîteva secvenţe de animaţie şi cîteva scene de acţiune. Această miniserie de televiziune va putea fi prezentată telespectatorilor în toamna anului 2010.

La rîndul său, regizorul britanic Danny Boyle ar putea ecraniza romanul ”Porno” de Irvine Welsh, o continuare a celebrului ”Trainspotting” al aceluiaşi autor, pe care tot el l-a ecranizat în 1996. Actorul Robert Carlyle, care a jucat în această peliculă, a afirmat că Danny Boyle se apropie de ecranizarea romanului ”Porno”, care revine asupra personajelor din ”Trainspotting”, după zece ani. ”Trainspotting”, realizat în 1996, a devenit un film de referinţă prin felul în care prezintă viaţa dependenţilor de heroină. Robert Carlyle afirmă că s-ar întoarce înapoi trecînd şi prin foc şi ar juca în noul film şi mîine, pentru nimic, considerînd că personajul său din ”Trainspotting”, Francis Begbie, este singurul rol pe care şi-ar dori să îl reia. Însuşi, Danny Boyle a sugerat că s-ar lucra în prezent la un scenariu după romanul ”Porno”. La începutul anului, regizorul britanic a cîştigat Oscarul pentru cel mai bun film, dar şi pentru cel mai bun regizor, pentru pelicula ”Slumdog Millionaire”.

Pe de altă parte, Ewan McGregor, care a interpretat personajul Renton în ”Trainspotting” este de părere că o continuare a peliculei ar fi ”o mare ruşine”. Ewan McGregor joacă în prezent alături de George Clooney în ”The Men Who Stare At Goats”, în regia lui Grant Heslov, peliculă ce va fi proiectată la Festivalul de Film de la Londra, programat să se desfăşoare între 14 şi 29 octombrie. Ewan McGregor nu a mai lucrat cu Danny Boyle de cînd acesta a regizat ”A Life Less Ordinary / O viaţă mai puţin obişnuit” din 1997. Cei doi s-au certat din cauza deciziei regizorului de a-i da lui Leonardo DiCaprio rolul principal în ”The Beach / Plaja” în 2000, o ecranizare a romanului omonim al lui Alex Garland.

Un alt eveniment este anunţat de Michael Lang, unul dintre organizatorii festivalului de la Woodstock din 1969. Acesta intenţionează să prezinte pe Broadway un musical inspirat din celebrul eveniment, care va include şi cîteva piese noi, compuse de o parte dintre artiştii participanţi la evenimentul original. Acest musical se va inspira din cartea ”The Road to Woodstock”, lansată recent de Michael Lang şi Holly George-Warren. Pînă în prezent, nu se cunosc numele regizorului şi scenaristului acestui proiect. Michael Lang speră să prezinte viitorul musical în stagiunea 2010 - 2011 a teatrelor de pe Broadway. Michael Lang va produce acest spectacol împreună cu Sam Nappi, preşedintele Alliance Energy, o organizaţie ce militează pentru viitorul energiei ecologice. Stilul flower-power de la sfîrşitul anilor ’60 are deja succes pe Broadway în acest an, graţie spectacolului ”Hair”, onorat la gala premiilor Tony din acest an, ale cărui vînzări săptămînale depăşesc de un milion de dolari. Noul musical nu va avea nicio legătură cu cel mai recent film semnat de regizorul Ang Lee, ”Taking Woodstock / Bun-venit la Woodstock”, prezentat în 2009, la o serie de festivaluri de film importante.