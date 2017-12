Noutăţi cinematografice

Solistul trupei U2, Bono, vrea să producă un film despre un cîntăreţ irlandez din SUA, care va fi interpretat de Liam Neeson, producţia urmînd să fie intitulată “The Virgin of Las Vegas”. Liam Neeson, născut în Irlanda de Nord, va juca rolul unui cîntăreţ irlandez care îmbătrîneşte în SUA, în anii \'70, în timpul exploziei de trupe de cover-uri. Personajul bea în neştire la Las Vegas, pînă cînd viaţa îi este întoarsă cu susul în jos în urma întîlnirii cu o persoană misterioasă. În anii \'50 şi \'60, trupe precum Clipper Carlton, The Dixies şi The Royal cîntau cu casa închisă în Irlanda, folosindu-se de marele circuit de săli din ţară. Chiar şi după apariţia televiziunii, circa 850 de trupe au plecat în turneu. În anii \'70, scena muzicală era împărţită pe genurile pop, country, rock şi folk. Bono va produce pelicula, cu un buget de 14 milioane de dolari. Scenariul filmului este semnat de Barry Devlin, membru al trupei irlandeze Horslips.

La rîndul său, Liam Neeson are în prezent un program încărcat, avînd roluri principale în remake-uri după “Clash of the Titans / Ciocnirea titanilor” şi “The A-Team / Echipa de şoc”, precum şi un al treilea film din seria “Cronicile din Narnia”. De asemnea, Liam Neeson are rolul titular în pelicula biografică “Lincoln”, regizată de Steven Spielberg. Printre producţiile cinematografice semnate de Bono se mai numără documentarul “Miss Sarajevo”, în 1995 şi filmul lui Wim Wenders, “Hotelul de un milion de dolari”, în care cîntăreţul a şi apărut. Compania irlandeză Parallel Pictures a anunţat şi ecranizarea romanului “At Swim Two-Birds” de Flann O\'Brien, care va constitui debutul regizoral al actorului Brendan Gleeson. Acesta va apărea în acest film alături de alţi actori irlandezi, precum Colin Farrell, Cillian Murphy şi Gabriel Byrne.

Următorul lungmetraj regizat de Steven Soderbergh, intitulat “Knockout”, va fi un thriller de spionaj în care îşi face debutul în cinematografie Gina Carano, considerată un adevărat star al artelor marţiale. După Sasha Grey, un simbol al cinematografului pornografic, pe care a distribuit-o în “Girlfriend Experiences”, regizorul Steven Soderbergh a ales o nouă muză pentru “Knockout”, de această dată alegînd-o dintr-un domeniu îndepărtat de platourile de filmare. În ciuda titlului, acţiunea nu se va derula pe un ring de box. Pentru moment, se cunosc puţine lucruri despre conţinutul acestui film, pe care Steven Soderbergh îl prezintă ca pe “un film de acţiune între James Bond şi Nikita”. Filmările vor debuta în februarie 2010 şi vor avea loc în Turcia, Irlanda şi SUA.

Şi actorul Nicolas Cage va interpreta rolul unui bărbat a cărui soţie este victima unei crime oribile în thriller-ul “The Hungry Rabbit Jumps”, pe care îl va regiza Roger Donaldson şi produce Tobey Maguire. La numai cîteva zile după ce a semnat pentru rolul din filmul de acţiune 3D “Drive Angry”, Nicolas Cage s-a mai angajat să joace şi în “The Hungry Rabbit Jumps”. Filmul spune povestea unui bărbat a cărui soţie este ucisă brutal şi care intră apoi într-o organizaţie paramilitară underground. Filmările sînt programate să înceapă în luna ianuarie, la New Orleans, iar la încheierea acestora, Nicolas Cage va trece direct la următorul proiect, “Drive Angry”, la care încep filmările în luna aprilie.