Noutăţi cinematografice

Actorul american Kevin Spacey îl va interpreta pe Winston Churchill într-un film biografic care va prezenta felul în care fostul premier britanic şi-a apărat ţara în faţa agresiunii lui Hitler. Filmul se va intitula ”Captain of the Gate” şi va prezenta felul în care Winston Churchill, care a fost premier al Marii Britanii din 1940 până în 1945 şi din 1951 până în 1955, a înfruntat Parlamentul britanic pentru a lua deciziile necesare pentru a-şi proteja ţara de agresiunea nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Filmul va avea un buget de circa 20 de milioane de dolari şi va fi produs de compania Sierra/Affinity în colaborare cu StudioCanal. Scenariul este scris de Ben Kaplan, cunoscut pentru scenariul unui documentar de televiziune despre fostul preşedinte american Ronald Reagan. Kevin Spacey nu este deloc străin de sfera politică şi s-a remarcat în ultimii ani interpretând rolul politicianului lipsit de scrupule Frank Underwood în drama politică ”House of Cards”, produsă şi difuzată de platforma online Netflix. Pentru acest rol, actorul american a fost lăudat de criticii de specialitate şi a fost nominalizat la Globul de Aur şi la Primetime Emmy.

Actorii irlandezi Liam Neeson şi Pierce Brosnan vor juca din nou împreună într-un film şi se vor întoarce în ţinuturile natale, unde vor turna un lungmetraj despre Crăciun. Cele două staruri hollywoodiene vor juca în ”A Christmas Star”, un film care va marca a 25-a ediţie a evenimentului intitulat Cinemagic International Film and Television Festival for Young People. În acest lungmetraj, distribuţia va fi completată cu câteva sute de figuranţi, tineri şi adolescenţi din Irlanda de Nord. Cel mai recent proiect cinematografic comun al actorilor Liam Neeson şi Pierce Brosnan, care patronează împreună evenimentul Cinemagic, a fost filmul ”Seraphim Falls”, din anul 2006.

Sofia Coppola poartă negocieri cu studiourile de producţie Universal, pentru a regiza o versiune live action a basmului ”Mica sirenă”, de Hans Christian Andersen. Acest proiect cinematografic, destinat în primul rând copiilor, marchează o schimbare în cariera Sofiei Coppola, a cărei filmografie se adresează unui public adult pretenţios şi rafinat şi cuprinde pelicule precum ”Lost in Translation / Rătăciţi printre cuvinte”, ”Somewhere / Undeva”, ”Marie Antoinette” sau ”The Bling Ring / Hoţii de celebritate”. ”Mica sirenă”, care a fost ecranizat ca film de animaţie de studiourile Disney, este cel mai recent basm clasic ce va fi adaptat live action de un alt studio de producţie. Recent, studiourile Warner Bros. au anunţat că pregătesc ecranizarea live action a altui clasic Disney, ”Cartea Junglei”, în regia lui Ron Howard. Emma Watson este creditată cu cele mari şanse de a primi rolul principal, Sofia Coppola insistând ca aceasta să fie aleasă direct şi să nu se mai facă un casting pentru atribuirea acestui personaj.