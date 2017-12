Noutăţi cinematografice

Filmul ”300: Rise of an Empire / 300: Ascensiunea unui imperiu”, care reia acţiunea din ”300 / Eroii de la Termopile”, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 45 de milioane de dolari. După confruntarea de la Termopile, regele Xerxes continuă în forţă consolidarea puterii imperiului persan, urmărind nemilos expansiunea teritoriului său şi dezvoltarea unei armate invincibile. Cu o flotă impresionantă condusă de Artemesia, Xerxes va face tot ce îi stă în putinţă pentru a-l opri pe generalul Themistokles, care doreşte să unifice teritoriile greceşti. Regizat de Noam Murro şi cu Eva Green şi Rodrigo Santoro în rolurile principale, filmul este bazat pe romanul grafic inedit ”Xerxes”, de Frank Miller, şi reconstituie bătălia navală de la Salamina, dintre perşi şi greci, din anul 480 î.Hr.

Filmul de animaţie ”Mr. Peabody & Sherman / Dl. Peabody şi Sherman”, de Rob Minkoff, debutează pe locul al doilea în clasament, cu încasări de 32,5 milioane de dolari, conform datelor oferite de boxofficemojo.com. Filmul urmăreşte aventurile câinelui Peabody, cu vocea lui Ty Burrell, cea mai deşteaptă creatură din lume. Când ”stăpânul” său, băieţelul Sherman, cu vocea asigurată de Max Charles, alege să folosească fără permisiune maşina timpului, numită WABAC, în istorie încep să apară schimbări, iar lucrurile scapă de sub control, ivindu-se consecinţe dezastruoase, dar şi nemaipomenit de amuzante. Thrillerul ”Non Stop”, cu Liam Neeson în rolul principal, pierde poziţia de lider şi ocupă locul al treilea, cu încasări de 15,3 milioane de dolari. În timpul unui zbor transatlantic New York - Londra, ofiţerul de zbor Bill Marks, personaj interpretat de Liam Neeson, primeşte mai multe mesaje criptate prin care este instruit să convingă linia aeriană să transfere 150 de milioane de dolari într-un cont secret. În caz contrar, câte un pasager din avion va fi omorât la fiecare 20 de minute. Cu un spaţiu de desfăşurare limitat, un inamic necunoscut şi multe dovezi care îl incriminează, Marks trebuie să salveze atât pasagerii din avion, cât şi propria reputaţie.

Filmul de animaţie ”The Lego Movie / Marea aventură Lego”, primul lungmetraj 3D cu şi despre Lego, pierde o poziţie şi se situează pe locul al patrulea, cu încasări de 11 milioane de dolari. În oraşul unde totul este fantastic, plin de entuziasm şi zâmbete, Emmet, un tip obişnuit să urmeze cu stricteţe regulile, pare cel mai fericit locuitor. Fără să se remarce prin calităţi excepţionale, Emmet ajunge în centrul atenţiei după ce primeşte din greşeală titlurile de ”persoană extraordinară” şi ”salvatorul planetei”. Astfel, porneşte într-o călătorie plină de aventuri, pentru a opri distrugerea omenirii pusă la cale de nemilosul Lord Business. Deşi este complet nepregătit pentru misiune, mai mulţi supereroi îndrăgiţi îi vor sări în ajutor. Filmul cu tematică biblică ”Son of God” ocupă locul al cincilea, cu încasări de zece milioane de dolari obţinute în weekend-ul trecut. Regizat de Cristopher Spencer, filmul spune povestea vieţii lui Iisus, de la naşterea sa în umila iesle din Bethleem până la perioada adultă, când a devenit cunoscut prin faptele şi predicile sale, ce au dus la crucificare şi la înviere. Filmul ”The Monuments Men / Eroii monumentelor”, regizat de George Clooney, care este şi scenarist al peliculei, se situează pe locul al şaselea, cu încasări de 3,1 milioane de dolari. În acest film, turnat în Germania, o unitate specială compusă din şapte directori, conservatori ai muzeelor şi istorici din artă primeşte din partea Aliaţilor ordinul de a găsi operele de artă confiscate de nazişti în spatele liniilor inamice, pentru a le restitui proprietarilor de drept. Alături de George Clooney, în această peliculă joacă Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett şi John Goodman. Filmul este bazat pe cartea ”The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History”, de Robert M. Edsel, ce reconstituie misiunile, în cea mai mare parte benevole, efectuate de ”Monuments Men”, bărbaţi, femei şi copii din 13 ţări, pentru salvarea unui număr cât mai mare de opere de artă.

Locul al şaptelea în clasament este ocupat de filmul de acţiune ”3 Days to Kill / Condamnat să ucidă”, cu Kevin Costner şi Amber Heard în rolurile principale, cu încasări de trei milioane de dolari. Kevin Costner interpretează rolul lui Ethan Runner, un spion internaţional implicat în dejucarea planurilor celor mai periculoşi răufăcători. Chiar dacă Ethan intenţionează să renunţe la carieră pentru a se reapropia de soţie, interpretată de Connie Nielsen, şi fiica lui, alias Hailee Steinfeld, eroul are o ultimă sarcină de îndeplinit: să descopere identitatea unui terorist care pregăteşte un atentat în care ar putea muri mii de oameni, în timp ce trebuie să aibă grijă de fiica lui adolescentă, pentru câteva zile.

Filmul de animaţie ”Regatul de gheaţă / Frozen”, regizat de Chris Buck şi Jennifer Lee, se menţine pe locul al optulea în clasament, cu încasări de trei milioane de dolari. Atunci când o profeţie malefică scufundă un întreg regat într-o iarnă veşnică, tânăra Anna va trebui să facă echipă cu Kristoff, un alpinist plin de curaj, pentru a porni în căutarea Crăiesei Zăpezii, singura care ar putea pune capăt blestemului. Călătoria le va scoate în cale troli, un amuzant om de zăpadă pe nume Olaf, fiinţe magice, dar şi o mulţime de pericole. Vocile personajelor principale sunt asigurate de Kristen Bell, Idina Menzel şi Josh Gad. Pe 1 februarie, acest lungmetraj a fost desemnat cel mai bun film de animaţie la cea de-a 41-a gală Annie Awards, din Los Angeles, distincţii ce recompensează cele mai bune producţii animate de cinema şi televiziune. De asemenea, a primit premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animaţie la gala care a avut loc pe 2 martie, la Los Angeles.

”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, de Steve McQueen, care a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film, la gala din 2 martie, debutează în clasament pe locul al nouălea, cu încasări de 2,1 milioane de dolari. Filmul este inspirat din cartea autobiografică omonimă, de Solomon Northup, despre povestea adevărată a unui bărbat care luptă pentru libertate într-o perioadă în care culoarea pielii stabileşte valoarea umană. Înainte de izbucnirea Războiului Civil din SUA, Solomon Northup, alias Chiwetel Ejiofor, un bărbat de culoare care pune preţ pe libertate, este răpit şi vândut ca sclav. În cei 12 ani de sclavie, definitorie pentru destinul său va fi doar întâlnirea cu un aboliţionist canadian, interpretat de Brad Pitt. Alături de Chiwetel Ejiofor, în film apar Lupita Nyong'o, care a luat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, Michael Fassbender şi Benedict Cumberbatch.

Comedia ”Ride Along / Un poliţist şi jumătate”, din a cărei distribuţie face parte şi actorul român Dragoş Bucur, se menţine pe locul al zecelea, cu încasări de două milioane de dolari. În noua producţie a regizorului Tim Story, care a realizat comedia ”Think Like a Man / Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat” în 2012, un tip căruia-i turuie gura încontinuu, rol interpretat de Kevin Hart, ţine neapărat să meargă măcar o dată în patrulare pe străzile din Atlanta cu fratele iubitei sale, un poliţist căruia-i sare ţandăra foarte uşor, alias Ice Cube. Odată ce acesta acceptă să fie însoţit de viitorul lui cumnat, cel din urmă se vede nevoit să facă tot posibilul să supravieţuiască în cele mai nebuneşti 24 de ore din viaţa lui.

Despre box-office-ul viitorului putem să spunem că actorul american Will Smith va produce pentru compania Sony Pictures adaptarea cinematografică a romanului grafic ”Harlem Hellfighters”, de Max Brooks. Cartea de benzi desenate, care va fi lansată în aprilie, este bazată pe povestea adevărată a unui regiment de infanterie afro-american ce a luptat în ambele războaie mondiale. Compania Sony Pictures a selectat deja romanul pentru a fi ecranizat, iar Will Smith va fi producătorul proiectului cinematografic. Nu se ştie deocamdată dacă el va avea şi un rol în această producţie. Max Brooks este, de asemenea, autorul romanului horror ”World War Z: An Oral History of the Zombie War”, care a stat la baza filmului ”War World Z / Ziua Z: Apocalipsa 3D” din 2013, cu Brad Pitt în rolul principal.

Cântăreaţa americană Courtney Love interpretează rolul unui lider totalitar în videoclipul piesei ”Rat a Tat”, noul single al grupului Fall Out Boy, extras de pe albumul ”Save Rock and Roll”. Interpretând rolul liderului unei armate de femei malefice, înarmate cu arme albe şi înclinate spre distrugere, Courtney Love apare astfel în cel de-al nouălea dintr-o serie de 11 videoclipuri pe care grupul Fall Out Boy le-a creat pentru noul său album. Împreună, aceste videoclipuri alcătuiesc o miniserie intitulată ”Young Blood Chronicle”, în care apar, printre alţii, Tommy Lee, Big Sean şi Foxes. În acest videoclip încărcat de violenţă, Courtney Love, un lider totalitar, îşi conduce trupele în lupta contra membrilor grupului Fall Out Boy, care încearcă să oprească acea rebeliune feministă. Grupul Fall Out Boy a lansat câte un videoclip pe platformele VEVO şi YouTube la fiecare două-trei luni, începând din februarie 2013. Albumul ”Save Rock and Roll” a fost lansat pe 12 aprilie 2013, iar seria de videoclipuri spune o poveste diferită, mai întunecată decât discul în sine. Doi membri ai grupului ”au murit” deja în videoclipurile anterioare, iar punctul culminant al seriei ”Young Blood Chronicle” va fi atins în ultimele trei videoclipuri care închid acest album conceptual.