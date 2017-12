Noutăţi cinematografice

Actriţa Glenn Close va interpreta rolul principal în drama „Duchess”, bazată pe povestea adevărată a Annei Anderson, de origine poloneză, care a susţinut, începând din anul 1922, că este Anastasia, marea ducesă a Rusiei. Drama porneşte de la momentul în care Anna Anderson a fost internată, în anul 1983, prin decizie judecătorească, într-un azil din Charlottesville, Virginia. După o perioadă, soţul Annei, profesorul de istorie Jack Manahan, intră în azil şi îşi eliberează soţia, pentru a porni într-o călătorie prin Virginia, în luna de miere pe care nu au avut-o niciodată. Anna Anderson (1896 - 1984), pe numele său adevărat Franziska Schanzkowska, a fost cea mai cunoscută impostoare care s-a dat drept marea ducesǎ Anastasia a Rusiei.

Actorul Rupert Friend este în negocieri pentru a îl interpreta pe Agentul 47 în continuarea filmului „Hitman”, rol care trebuia interpretat de Paul Walker, decedat într-un accident de automobil în noiembrie 2013. Paul Walker trebuia să înceapă filmările imediat ce termina „Fast and Furious / Furios şi iute 7”. Nu se cunosc încă detalii despre scenariul pentru continuarea filmului „Hitman”, bazat pe jocul video cu acelaşi titlu, însă acesta va fi regizat de Aleksander Bach. În primul film „Hitman”, din 2007, regizat de Xavier Gens, rolul asasinului de elită, cunoscut sub numele de Agentul 47, a fost interpretat de Timothy Olyphant. Rupert Friend, în vârstă de 32 de ani, a devenit celebru pentru rolul Mr. Wickham din filmul „Pride and Prejudice / Mândrie şi prejudecată”, în 2005.

Serialul american „Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, difuzat pe HBO, va lua sfârşit după al cincilea sezon, care va fi difuzat în ultima parte a anului, a anunţat postul de televiziune. Serialul este o dramă ce reconstituie lumea gangsterilor din anii 1920, în plină epocă a prohibiţiei, intriga fiind centrată în jurul escrocului Enoch „Nucky” Thompson, din Atlantic City, statul New Jersey. Personajul lui Enoch este bazat pe biografia lui Enoch L. Johnson, un lider politic influent şi corupt din perioada prohibiţiei, iar rolul este interpretat de Steve Buscemi. Premiera celui de-al cincilea sezon este programată pentru toamnă. Acest serial de televiziune a fost creat de Terence Winter, scenaristul şi producătorul executiv al seriei „The Soproanos / Clanul Soprano”. Pentru regia episodului-pilot al dramei, care a avut premiera în septembrie 2010, Martin Scorsese a câştigat un premiu Emmy. De la debutul serialului pe postul de televiziune HBO, acesta a fost distins cu 17 premii Primetime Emmy. Totodată, serialul a fost recompensat cu două premii Globul de Aur, în 2011, dar şi cu patru Screen Actors Guild Awards, în 2011 şi 2012.

Celebrul comedian Jerry Seinfeld le-a oferit fanilor o veste foarte bună, precizând că pregăteşte „un proiect uriaş” alături de prietenul său, Larry David. Cei doi au creat împreună celebrul serial „Seinfeld”, sitcom ce s-a încheiat în 1998, după nouă sezoane în care a stabilit recorduri de audienţă. Jerry Seinfeld a lăsat să-i scape informaţii despre această nouă colaborare, în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri alături de fani, pe site-ul Reddit.com. Un fan l-a întrebat: „Care este cel mai mundan lucru care te obsedează pe tine şi pe Larry?”. „Noi nu avem obsesii care să nu fie mundane. Cea mai recentă obsesie a noastră a fost mormăitul intenţionat. Pornind de aici am scris şi un scenariu pentru o producţie pe care o veţi vedea în cele din urmă, dar acum nu pot să vă spun mai multe. Tot ce pot să fac este să confirm că este un proiect mare, uriaş, gigantic”, a răspuns actorul american. În 2012 Jerry Seinfeld a mai colaborat cu Larry David pentru primul episod al seriei sale online „Comedians in Cars Getting Coffee”.

Actriţa Angelina Jolie are cele mai mari şanse de a juca rolul principal într-un film biografic dedicat maestrului bucătar Nigella Lawson. Potrivit tabloidului „The Sun”, Angelina Jolie a fost deja contactată de producători, care i-au oferit rolul principal într-un film despre viaţa vedetei britanice. „Angie intenţionează să îşi ia mult timp liber anul viitor, însă acest rol este foarte tentant”, a spus o sursă din anturajul vedetei. „A fost îngrozită, ca toată lumea, de drama prin care a trecut Nigella în ultimele luni şi consideră că aceasta este o femeie remarcabilă. Povestea vieţii ei are tot ce-i trebuie, iar Angelina este interesată de ea”, a adăugat aceeaşi sursă.

Nigella Lawson a avut parte de un an 2013 foarte turbulent, divorţând de soţul ei, magnatul Charles Saatchi, după apariţia în presa britanică a unor fotografii care îl prezintă pe acesta în timp ce o strângea de gât pe partenera sa de viaţă, pe terasa unui restaurant londonez. Apoi, Nigella a trecut printr-un foarte dureros proces împotriva fostelor sale colaboratoare Elisabeta şi Francesca Grillo, achitate de acuzaţia de fraudă, în decembrie. În timpul acelui proces, Nigella Lawson a fost nevoită să recunoască în mod public că a consumat în urmă cu câţiva ani cocaină şi marijuana. Fiica fostului ministru de Finanţe britanic Nigel Lawson, Nigella Lawson este foarte cunoscută în Marea Britanie pentru emisiunile sale cu specific culinar şi pentru cărţile de reţete pe care le-a publicat.

HBO va produce adaptarea serialului pornografic francez „Hard”, difuzat în 2008 şi 2011 pe postul Canal+, şi i-a încredinţat scrierea scenariului lui Jenny Bicks, care a lucrat la seria de succes „Sex and the City / Totul despre sex”, difuzată de HBO între 1998 şi 2004. Versiunea americană a serialului TV „Hard”, care a avut două sezoane produse şi difuzate de postul Canal+, în 2008 şi 2011, nu are încă un titlu. Serialul original urmărea, în registru comic, aventurile unei văduve nevoite să se ocupe de compania de producţie de filme pornografice care aparţinuse soţului ei, între timp decedat. Adaptarea americană va muta acţiunea în cartierul select Brentwood din Los Angeles. Deocamdată se lucrează la scenariu, iar sesiunea de casting nu a început încă. După încheierea serialului „Sex and the City”, Jenny Bicks a scris şi produs pentru reţeaua concurentă Showtime serialul tragicomic „The Big C”, între 2010 şi 2013, despre viaţa de zi cu zi a unei femei bolnave de cancer.