Noutăţi cinematografice

Atracţia dintre Mulder şi Scully a fost poate cel mai important lucru din intriga serialului de mare succes “The X-Files / Dosarele X” şi nu s-a estompat nici la 20 de ani de la lansarea producţiei TV. Gillian Anderson şi David Duchovny, mai în formă ca niciodată, au participat sâmbătă, la New York, la petrecerea prilejuită de aniversarea serialului, iar marea veste despre un nou lungmetraj inspirat de seria TV nu a întârziat. Creatorul serialului, Chris Carter, a anunţat că scrie de zor la scenariu, iar cei doi protagonişti au anunţat în premieră că îşi vor relua personajele care i-au făcut celebri.

O altă revenire mult-aşteptată îl are în centru pe regizorul francez Jean-Pierre Jeunet. La 12 ani după succesul internaţional al filmului ”Amelie”, cineastul revine la universul său poetic pentru a relata în 3D povestea unui copil supradotat în ”The Young and Prodigious T.S. Spivet”. Adaptat după un roman cu acelaşi titlu de Reif Larsen, acest al şaptelea lungmetraj al unuia dintre cei mai cunoscuţi regizori francezi în străinătate aduce pe marele ecran aventurile lui T.S. Spivet, un copil de 10 ani pasionat de ştiinţe, calcule şi cartografie, care trăieşte la o fermă din Montana cu familia sa, un tată cu suflet de cowboy şi o mamă care se consacră clasificării insectelor. Datorită invenţiei unei maşini de mişcare continuă, copilul-minune, interpretat de tânărul Kyle Catlett, câştigă un prestigios premiu ştiinţific, pe care va merge să-l ridice la Washington, traversând SUA pe un tren de marfă, cu preţul a numeroase aventuri şi întâlniri. Filmul va fi lansat miercuri în Franţa şi Belgia, urmând să ajungă imediat în Elveţia, Olanda şi Grecia. Lungmetrajul va fi distribuit în SUA de influentul producător american Harvey Weinstein, care a distribuit cu succes nebun filmele ”Amelie” şi ”L`Artiste / The Artist”, premiat la Oscar, însă nu a fost stabilită încă data lansării.

”Mi-am dat seama că preocupările mele se aflau în această carte, care are de asemenea şi emoţie”, a povestit Jean-Pierre Jeunet, adăugând că şi-a dorit să poată realiza un film în 3D şi în limba engleză. ”Mi-am spus că pot să mă reînnoiesc făcând cu adevărat ceva diferit”, a mărturisit acesta. Chiar dacă este filmat în engleză, acest lungmetraj, care oferă spaţiu naturii şi peisajelor, a fost turnat în mare parte în Canada, în provincia Alberta, cu ”o producţie europeană şi, prin urmare, cu libertate de final cut”, a spus regizorul. Filmul exploatează în primul rând posibilităţile tehnicii 3D, pentru care a fost conceput încă din scenariu, folosind numeroase ilustraţii, hărţi sau crochiuri cu eroul, prezente în cartea lui Reif Larsen.

Tot de o revenire mult-aşteptată are parte şi actriţa americană Meg Ryan. Aceasta revine, e drept, pe micile ecrane, după o pauză de 30 de ani, pentru a juca rolul unui editor new-yorkez într-un serial de comedie care va fi difuzat de postul de televiziune NBC. Noul proiect de televiziune va fi centrat pe viaţa lui Rose, o mamă singură, fost editor de succes, care se decide să se întoarcă la vechiul său loc de muncă. Însă Rose trebuie să lucreze acum pentru Brenda, o femeie compulsivă care pe vremuri i-a fost subalternă. Meg Ryan, în vârstă de 51 de ani, nu a mai jucat într-o producţie TV din anul 1982, când a apărut într-o comedie intitulată ”One Of The Boys”, alături de Mickey Rooney, Dana Carvey şi Nathan Lane. Noua producţie NBC are un scenariu scris de regizorul Marc Lawrence, nominalizat la Emmy şi cunoscut pentru filmul ”Two Weeks Notice / Dragoste cu preaviz”. Meg Ryan va fi şi producătorul executiv al proiectului.

Un film pe care nu sunt puţini care îl aşteaptă are parte însă de un debut deloc favorabil. Producătorii ecranizării romanului “Fifty Shades of Gray” au nevoie de un nou actor pentru a-l interpreta pe Christian, pentru că actorul britanic Charlie Hunnam s-a retras din proiect. Starul britanic a invocat agenda sa încărcată, fiind în continuare implicat în producţia de televiziune.