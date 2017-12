Noutăţi cinematografice

Dakota Johnson, fiica actorilor Melanie Griffith şi Don Johnson, o va interpreta pe naiva Anastasia Steele în ecranizarea romanului erotic „Fifty Shades of Grey”, alături de actorul britanic Charlie Hunnam, care va juca rolul manipulatorului magnat Christian Grey. Anunţul a fost făcut luni, de scriitoarea britanică E.L. James, autoarea romanelor din trilogia „Fifty Shades of Grey”. Dakota Johnson, de 23 de ani, actriţă şi model, s-a remarcat în filmul de acţiune cu accente comice „21 Jump Street / O adresă de pomină”, din 2012, şi în comedia romantică „The Five-Year Engagement / Te mai măriţi cu mine?”, din 2012. La rândul său, Charlie Hunnam, de 33 de ani, s-a remarcat de curând în thrillerul SF „Pacific Rim”, din 2013, în care interpretează rolul unui pilot-robot care luptă contra unei invazii extraterestre.

În romanele din seria „Fifty Shades of Grey”, un bestseller erotic, personajul principal, Christian Grey, mânuieşte la perfecţie biciul, cravaşa şi cătuşele şi o iniţiază pe tânăra studentă Anastacia Steele în arta sadomasochismului. Recent, „Fifty Shades of Grey” a devenit volumul pentru adulţi care a ajuns cel mai repede la pragul de un milion de copii vândute în format paperback. Drepturile de ecranizare a trilogiei au fost achiziţionate de studiourile Universal Pictures. Primul film din franciza „Fifty Shades of Grey” va fi regizat de Sam Taylor-Johnson şi va fi lansat pe marile ecrane pe 1 august 2014.

Un film care va descrie viaţa Papei Francisc, primul Suveran Pontif originar din America Latină, se află în pregătire în Argentina. Filmul, care se va intitula „Historia de un cura”, va fi regizat de Alejandro Agresti, cu Rodrigo de la Serna în rolul fostului arhiepiscop al oraşului Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Actorul argentinian Rodrigo de la Serna a devenit cunoscut pe plan internaţional după ce a interpretat rolul prietenului de călătorie al lui Ernesto „Che” Guevara în filmul „The Motorcycle Diaries”. „Mai mult decât o biografie rapidă care relatează evenimentele principale, sunt mai interesat să încerc să prezint interiorul acestei persoane atât de unice, decizia sa de a-şi urma vocaţia şi felul în care el a combinat credinţa şi raţiunea după ce a studiat timp de 14 ani ca iezuit, înainte de a deveni preot”, a declarat Alejandro Agresti. Filmul, care va fi jucat în spaniolă şi italiană, va fi turnat în Argentina, Italia şi Germania. Deocamdată, nu este cunoscută data lansării pe marile ecrane.