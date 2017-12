Noutăţi cinematografice

Actorul american Jon Hamm, protagonistul serialului de televiziune ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, va juca rolul principal într-un lungmetraj inspirat de universul baseballului. Filmul, intitulat “Million Dollar Arm”, va prezenta o poveste inspirată din fapte reale a doi jucători de crichet indieni care ajung în America şi încep să joace baseball. Jon Hamm va interpreta rolul agentului sportiv J.B. Berstein, care îi descoperă pe indienii Rinku Singh şi Dinesh Patel, prin intermediul unui concurs TV organizat pentru descoperirea de talente. Cei doi sportivi vor ajunge să joace pentru echipa de baseball Pittsburgh Pirates. Actorul Alan Arkin a fost distribuit şi el în acest film, care va fi turnat la Mumbai şi în statul american Georgia. Filmările vor debuta luna viitoare.

Actorul american Jamie Foxx va scrie scenariul şi va regiza o miniserie horror pentru postul de televiziune american Syfy. Starul american va fi, totodată, producătorul executiv al acestei miniserii care avea cinci episoade. Cele cinci episoade vor fi transmise în cadrul programului-maraton “31 Days of Halloween”, care va fi difuzat de postul Syfy în luna octombrie, în perioada Halloween-ului. “Acesta este un proiect pe care am vrut să îl fac de multă vreme şi sunt foarte fericit să văd că a prins viaţă. Pregătiţi-vă să vă speriaţi atunci când eu şi câţiva prieteni de-ai mei vom aduce frica pe micile ecrane, în octombrie şi, cine ştie, poate că voi avea şi eu una sau două apariţii speciale în acest serial”, a declarat actorul american.

Actriţa canadiană Evangeline Lilly, devenită celebră graţie rolului din serialul de succes “Lost”, filmează în prezent pentru a treia parte a trilogiei ”The Hobbit / Hobbitul”, rolul fiind creat special pentru ea, de celebrul regizor Peter Jackson. Personajul interpretat de Evangeline Lilly, de 33 de ani, nu a existat în cartea lui J.R.R. Tolkein, dar a fost creat de regizor şi va apărea începând cu partea a doua a trilogiei. “Suntem entuziasmaţi de povestea creată în jurul personajului Tauriel, un elf gardian. Veţi vedea că nu este de glumit cu ea”, a declarat Peter Jackson. Actriţa canadiană va apărea astfel în “The Hobbit: The Desolation of Smaug”, care se află în post-producţie şi în ultima parte a trilogiei, “The Hobbit: There and Back Again”, ce va lansată în 2014.