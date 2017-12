Noutăţi cinematografice

Serialul de televiziune “Game of Thrones / Urzeala tronurilor”, al cărui al treilea sezon a debutat duminică seară în SUA, va continua pe micile ecrane cu un al patrulea sezon, ce va fi difuzat în anul 2014, a anunţat postul HBO. “Am semnat un nou contract pentru alte zece episoade noi”, a declarat Quentin Schaffer, purtător de cuvânt al postului HBO. Filmările vor fi reluate probabil în această vară.

Inspirat din seria de romane ”A Song of Ice and Fire / Cântec de gheaţă şi foc” ale scriitorului american George R.R. Martin, serialul “Game of Thrones / Urzeala tronurilor” prezintă, de o manieră epică şi cu mijloace luxuriante, puţin obişnuite pentru o producţie de televiziune, lupta fără milă pentru puterea absolută în regatul fictiv Westeros. Primul episod din cel de-al treilea sezon a bătut recordul de audienţă al serialului, cu 4,4 milioane de telespectatori şi 6,7 milioane de telespectatori, dacă se ţine cont şi de difuzările în reluare ale acelui episod. George R. R. Martin a început să lucreze la această serie în 1991, primul volum fiind publicat în 1996. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde, până în prezent, cinci romane publicate şi încă două aflate în stadiul de proiect. Romanele din această serie au fost traduse în peste 20 de limbi şi s-au vândut în peste 15 milioane de copii pe plan mondial. Regia serialului este semnată de David Benioff şi D.B. Weiss, Alex Graves, Michelle MacLaren, Dan Minahan, David Nutter şi Alik Sakharov, pe baza unor scenarii scrise de David Benioff şi D.B. Weiss, Bryan Cogman, George R.R. Martin şi Vanessa Taylor. Filmările pentru cel mai nou sezon al serialului au fost realizate în Irlanda de Nord, în Croaţia, Islanda şi Maroc.

O continuare a filmului de animaţie “Finding Nemo / În căutarea lui Nemo” intitulată “Finding Dory”, va fi lansată pe marile ecrane în 2015, au anunţat reprezentanţii studiourilor Disney-Pixar. Filmul va avea ca personaj central un peştişor albastru, vorbăreţ şi uituc, a cărui voce va fi asigurată de Ellen DeGeneres, care s-a bucurat de o mare popularitate în rândul cinefililor. “Sunt încântată de faptul că, în sfârşit, acest film va fi realizat”, a declarat Ellen DeGeneres în talk show-ul ei de televiziune, Ellen. “Am citit scenariul şi este fantastic. Este amuzant, plin de căldură şi are tot ce îţi doreşti pentru un film”, a adăugat aceasta. Andrew Stanton, care a fost co-regizor al filmului “Finding Nemo” din 2003, alături de Lee Unkrich, spune că noul film va prezenta aventurile prin care va trece Dory, în încercarea ei de a se reuni cu cei dragi, după acelaşi tipar ca intriga din filmul iniţial. Acţiunea va avea loc parţial pe coasta Californiei şi va descrie evenimente care se vor produce la un an după cele descrise în “Finding Nemo”. În noul film vor apărea personaje cunoscute din lungmetrajul iniţial, precum peştişorul Nemo, tatăl său, Marlin şi grupul de peştişori de acvariu care îşi spun The Tank Gang. Filmul va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 25 noiembrie 2015, cu o zi înainte de Thanksgiving, sărbătoarea americană care marchează, de regulă, începutul noului sezon de pelicule produse la Hollywood.

Noul proiect ar putea reprezenta o revenire pe un teren sigur pentru Andrew Stanton, regizorul filmelor de animaţie “Wall-E” şi “A Bug\'s Life”, după eşecul răsunător de box office înregistrat de “John Carter”, în prima parte a acestui an. Lungmetrajul “Finding Nemo” a obţinut încasări de 921,7 milioane de dolari pe plan mondial şi ocupă locul al patrulea în topul filmelor de animaţie cu cele mai mari încasări din istorie. Aceeaşi peliculă a câştigat premiul Oscar la categoria Cel mai bun film de animaţie, în anul 2004 şi a fost nominalizată la alte trei categorii de premii ale academiei americane.

Un remake al filmului “20.000 de leghe sub mări”, inspirat de romanul omonim de Jules Verne, va fi turnat în Australia, va fi regizat de cineastul american David Fincher şi va fi produs de studiourile Walt Disney. Distribuţia acestui proiect nu a fost deocamdată stabilită, spun producătorii hollywoodieni, care au dezminţit informaţia potrivit căreia Brad Pitt ar urma să joace rolul Ned Land, redutabilul vânător de balene plecat pe mare pentru a vâna o creatură de dimensiuni monstruoase, ce se va dovedi în cele din urmă a fi submarinul Nautilus, pilotat de celebrul căpitan Nemo. Cel de-al treilea film inspirat de romanul scriitorului francez, creat între anii 1869 şi 1870, a fost realizat în 1954, de Richard Fleischer şi turnat în regiunea Caraibelor, după precedentele două ecranizări, de Georges Melies, în 1907 şi Stuart Paton, în 1916. Într-un comunicat comun redactat în colaborare cu ministrul Artelor din Australia, Tony Burke, premierul australian, Julia Gillard, a declarat că acest proiect va fi cea mai mare producţie cinematografică turnată vreodată în ţara sa. Guvernul de la Canberra a alocat, pentru acest film, o subvenţie de 21,6 milioane de dolari australieni, circa 17,5 milioane de euro, în cadrul unui plan de sprijinire a industriei cinematografice locale, afectată de scumpirea dolarului american.