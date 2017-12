Noutăţi cinematografice

Regizorul american Woody Allen a anunţat distribuţia următorului său film, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, în care se remarcă actriţa Cate Blanchett, actorul de comedie Louis C.K. şi actorul Alec Baldwin. Woody Allen va filma această peliculă, în vara acestui an, la New York şi San Francisco. Este pentru prima dată când cunoscutul regizor american va filma la San Francisco, după debutul său regizoral din 1969, cu ”Take the Money and Run”. Cu acest proiect, Woody Allen, în vârstă de 76 de ani, revine pe teritoriul american, după ce şi-a filmat ultimele trei lungmetraje la Londra, Paris şi Roma. Pentru proiectul turnat la Paris, ”Midnight in Paris”, Woody Allen a fost recompensat cu Oscarul pentru regie. Deşi nu se cunosc detalii despre noul proiect cinematografic al regizorului american, distribuţia acestuia reprezintă un amestec de talente comice şi dramatice, precum actriţa britanică Sally Hawkins, cunoscută pentru rolul din ”Happy-Go-Lucky”, actorul Michael Emerson, starul din serialul ”Lost” şi Peter Sarsgaard, cunoscut pentru rolul din ”Green Lantern”.

Actorul american Brad Pitt va produce, în colaborare cu regizorul Andrew Dominik, un film despre viaţa şi cariera actriţei Marilyn Monroe. Naomi Watts urma să joace în acest film biografic, intitulat ”Blonde”, inspirat dintr-o autobiografie fictivă a actriţei, scrisă în 2000, de Joyce Carol Oates, însă proiectul a fost amânat. Filmările urmau să înceapă în ianuarie 2011. Brad Pitt a luat decizia de a readuce la viaţă proiectul şi va fi producătorul executiv al peliculei, prin intermediul companiei sale de producţie cinematografică Plan B. Nu se ştie, deocamdată, dacă starul american va juca în film. Brad Pitt a colaborat deja cu regizorul Andrew Dominik, la două pelicule: ”The Assassination of Jesse James” şi ”Killing Them Softly”. Cu o carieră în cinematografie de 16 ani, deşi fără niciun fel de experienţă în domeniu, înainte de a fi promovată ca sex simbol, Marilyn Monroe a devenit o legendă de talie mondială, cu 29 de filme în palmares, apariţii în reviste, dar şi muză pentru numeroşi artişti, fiind deţinătoarea a trei premii Globul de Aur. Marilyn Monroe a murit în august 1962, la vârsta de 36 de ani, din cauza unei supradoze de droguri şi medicamente.

Beyonce a făcut o pauză pentru a se ocupa de fiica ei de câteva luni, dar s-a întors recent în plină formă. După ce a slăbit nu mai puţin de 27 de kilograme printr-un regim pe care nu-l recomandă nimănui, Beyonce a revenit pe scena muzicală şi abordează un nou domeniu: va fi o voce într-un film de desene animate. Tânăra mămică îşi va împrumuta vocea puternică personajului regina Tara din pelicula ”Epic”, care va fi lansată în 3D. Va fi într-o companie selectă, pe afiş figurând vedete precum Colin Farrell, Josh Hutcherson, Amanda Seyfried, Johnny Knoxville, Steven Tyler şi rapperul Pitbull. Filmul de animaţie este produs de studiourile 20th Century Fox Animation şi Blue Sky Studios, responsabile şi de succesul seriei ”Ice Age / Epoca de Gheaţă” şi ”Rio”, lucru care promite momente frumoase în sălile de cinema. ”Epic” urmează să fie proiectat în SUA pe 24 mai 2013. Filmul spune povestea unei adolescente transportate într-o lume secretă, unde binele şi răul se luptă pe viaţă şi pe moarte. În afară de vocea din desenul animat, Beyonce ar fi preferată de Clint Eastwood pentru rolul principal din următorul său film.

Serialul de televiziune ”Spartacus: Blood and Sand / Spartacus: Nisip însângerat” se va încheia în 2013, după difuzarea celui de-al treilea sezon, au anunţat, luni, reprezentanţii postului Starz, care produce această serie. În urma unei decizii surprinzătoare, postul Starz a luat hotărârea să încheie această producţie într-o perioadă în care se bucură încă de succes. Sezonul al doilea a avut o audienţă de peste şase milioane de telespectatori în SUA, o cifră impresionantă pentru un post de televiziune cu plată. Steven S. DeKnight, creatorul şi producătorul executiv al serialului, a promis că sezonul final al acestei producţii va fi unul uluitor şi epic. Ultimul sezon al serialului, care va conţine zece episoade, va debuta pe micile ecrane americane în ianuarie 2013. Filmările pentru aceste episoade au loc în această perioadă în Noua Zeelandă. În sezonul doi, actorul Liam McIntyre interpretează rolul principal, cel al unui fost sclav trac devenit gladiator şi apoi revoluţionar, care luptă contra normelor şi preceptelor din Imperiul Roman şi a preluat acest rol de la Andy Whitfield, actorul care a jucat în primul sezon şi care a murit de cancer în septembrie 2011.

Cântăreaţa americană Janet Jackson va fi producătorul executiv al unui documentar despre viaţa persoanelor transgender din lumea întreagă. Reprezentanţii companiei new-yorkeze Brainchild Films au anunţa că Janet Jackson va produce documentarul ”Truth” şi va realiza câteva dintre interviurile ce vor fi incluse în film. Filmările vor începe în această vară. Janet Jackson a precizat într-o declaraţie de presă că a acceptat să se implice în acest proiect cinematografic, întrucât doreşte să oprească discriminările cu care se confruntă comunitatea persoanelor transgender. Artista americană, sora în vârstă de 46 de ani a cântăreţului Michael Jackson, a jucat de-a lungul carierei sale în mai multe filme şi a câştigat cinci premii Grammy. ”Truth” va fi regizat de Robert Jason, care a realizat anterior documentarul ”The Style Network”, un film despre persoanele transgender din New York. ”Truth” va include poveştile de viaţă ale unor persoane transgender din America de Nord, Europa, Australia şi America Latină.