Noutăţi cinematografice

Încasările spectaculoase generate de lungmetrajul SF „The Avengers / Răzbunătorii” i-au determinat pe directorii companiei de producţie Marvel Studios să anunţe că această peliculă va avea o continuare, ce va fi lansată pe marile ecrane în anii următori. Reprezentanţii distribuitorului Walt Disney Co. au declarat că această continuare se află deja în pregătire la Hollywood, însă nu au precizat data la care noua producţie va fi lansată. Filmul a obţinut încasări de 207,4 milioane de dolari în primul weekend de proiecţii în SUA şi Canada, la sfârşitul săptămânii trecute, devenind lungmetrajul cu cel mai bun debut din istoria cinematografiei nord-americane. Încasările totale generate de acest film pe plan mondial au depăşit deja 702,2 milioane de dolari. Filmul reuneşte câţiva dintre super-eroii de benzi desenate făcuţi celebri de compania Marvel, Iron Man, Black Widow, Thor, Captain America şi Hulk, care decid să colaboreze pentru a-l înfrânge pe maleficul personaj Loki, ce intenţionează să distrugă Pământul. Din distribuţia filmului fac parte actori bine cotaţi la Hollywood, precum Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow şi Mark Ruffalo. Acest anunţ vine la scurt timp după ce conducerea studiourilor Disney a declarat că va lansa în 2013 continuările filmelor „Thor” şi „Iron Man”, iar în 2014, o continuare a filmului „Captain America”.

Continuările par a fi cuvântul de ordine în Cetatea Filmului. James Cameron a declarat că în prezent se ocupă numai de „afacerea” Avatar, regizorul canadian precizând că doreşte să facă încă trei filme în această franciză de succes. „O să fac „Avatar 2”, „Avatar 3” şi poate şi „Avatar 4””, a dezvăluit James Cameron. „Nu o să produc filmele altor oameni. Nu sunt interesat să preiau scenarii pentru a face filme”, a declarat regizorul. Deşi a admis că această intenţie de a continua seria Avatar cu mai multe filme poate duce aparent la o restrângere a activităţii sale, Cameron a precizat că aceste producţii îi vor permite să spună tot ce simte nevoia să spună despre situaţia politică a lumii. Pe de altă parte, James Cameron a mai precizat că va continua să producă documentare. Deşi lansarea următorului film din seria Avatar fusese anunţată pentru 2014, se pare că producţia nu va putea ajunge pe marile ecrane înainte de 2016, a anunţat recent producătorul Jon Landau. Regizorul canadian James Cameron este considerat un expert în domeniul filmărilor care folosesc tehnologii revoluţionare. Lungmetrajele sale, „Avatar” din 2009 şi „Titanic” din 1997, sunt filmele cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei cu 2,78 miliarde de dolari, respectiv 1,84 miliarde de dolari.

Actorul spaniol Javier Bardem a fost distribuit în rolul ideologului unei grupări neonaziste din Spania, în cel de-al doilea lungmetraj al cineastului spaniol de origine africană Santiago Zannou. După un ocol care l-a adus în domeniul filmelor documentare, cu „La puerta de no retorno”, regizorul Santiago Zannou a început pe 7 mai filmările pentru cel de-al doilea lungmetraj de ficţiune al său, intitulat „Alacran enamorado”, în care a fost distribuit şi Javier Bardem, celebrul actor care nu a mai jucat într-un film regizat de un cineast spaniol de la pelicula „Mar adentro / Marea dinlăuntru”, realizată de Alejandro Amenábar în urmă cu opt ani. Filmările pentru „Alacran enamorado”, ce va fi produs de Morena Films în colaborare cu TVE şi Canal Plus, vor dura opt săptămâni şi vor avea loc la Madrid şi în împrejurimile capitalei spaniole. Acest proiect a atras deja atenţia cinefililor încă dinainte ca numele lui Javier Bardem să fie confirmat în distribuţie, graţie prospeţimii dovedite de Santiago Zannou, recompensat cu premiul Goya pentru cel mai bun regizor debutant în 2009, cu filmul „El truco del manco”, fiabilităţii companiei de producţie Morena Films şi scenariului original al peliculei, scris de Carlos Bardem. La fel ca în primul film regizat de Santiago Zannou, noul său proiect de ficţiune rămâne ancorat în Spania urbană şi multietnică din zilele noastre, marcată de imigraţie, apariţia noilor „\"triburi” urbane şi de conflicte de identitate. Filmul, pe care Santiago Zannou îl descrie ca pe „o fabulă care demonstrează că iubirea şi încrederea pot să ne salveze de drumul spre autodistrugere”, reia motivul iubirii imposibile din „Romeo şi Julieta”, cu excepţia faptului că cei doi îndrăgostiţi sunt de această dată o migrantă latino-americană, rol jucat de Judith Diakhate, şi un spaniol neonazist, alias Alex Gonzalez.

După ce a jucat rolul unui vampir, Lestat de Lioncourt în hitul cinematografic al anului 1994 „Interview with the Vampire / Interviu cu un vampir”, Tom Cruise revine la atmosfera întunecată a filmelor cu vampiri, însă de această dată se va afla de cealaltă parte a caninilor, îmbrăcând haina legendarului vânător de vampiri Van Helsing. Ultima oară când acest personaj a fost prezent pe marile ecrane a fost în 2004, în interpretarea lui Hugh Jackman. Filmul cu actorul australian în rolul titular a obţinut încasări de 300 de milioane de dolari, dar nu a fost primit bine de critică. De această dată studiourile Universal Pictures vor reface povestea legendarului vânător de vampiri cu Tom Cruise în rolul principal. Această versiune, care va beneficia de efecte speciale de ultimă oră, va fi produsă de veteranii SF Alex Kurtzman şi Roberto Orci, care au produs şi „Mission: Impossible III / Misiune imposibilă lll”, „Star Trek”, „Transformers: Revenge of the Fallen / Transformers: Răzbunarea celor învinşi” sau „Cowboys and Aliens”.

Un lungmetraj despre viaţa şi cariera actriţei Mary Pickford, o legendă a filmelor mute de la Hollywood, ar putea fi produs de Julie Pacino, fiica actorului Al Pacino. Compania Poverty Row Entertainment a câştigat drepturile de ecranizare a volumului „Pickford: The Woman Who Made Hollywood”, o biografie scrisă de Eileen Whitfield. Directorii acestei companii de producţie speră să lanseze în curând pe marile ecrane un lungmetraj biografic, care va prezenta viaţa, cariera şi aspecte din căsnicia actriţei Mary Pickford cu Douglas Fairbanks, un alt actor celebru de la Hollywood. Într-o declaraţie de presă, Julie Pacino şi Jennifer DeLia, directorii executivi ai companiei Poverty Row Entertainment, afirmă: „Nu avem intenţia de a face un film biografic convenţional, ci vom folosi limbajul şi sonorul din cinematografia modernă pentru a ne întoarce în timp, cu scopul de a spune povestea unei femei care şi-a depăşit într-un mod atât de evident epoca în care a trăit şi care a trăit una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste din toate timpurile. Povestea lui Mary Pickford este una plină de emoţii intense, intuiţie ascuţită, devotament artistic şi este despre crearea Hollywoodului”. Julie Pacino şi Jennifer DeLia, care va regiza pelicula, speră să vândă acest proiect cinematografic finanţatorilor care vor fi prezenţi la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes. Distribuţia filmului nu a fost deocamdată anunţată.

Mary Pickford, pe numele său real Gladys Marie Smith, născută pe 8 aprilie 1892, a fost o actriţă canadiano-americană, una dintre marile vedete din epoca filmelor mute de la Hollywood. A fost co-fondatoare a studiourilor de film United Artists şi unul dintre cei 36 de membri fondatori ai Academiei de Film americane (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences), organizaţia care decernează premiile Oscar. Supranumită „logodnica Americii”, „micuţa Mary” sau „fata cu bucle ondulate”, Mary Pickford a fost o figură semnificativă în dezvoltarea industriei de film americane. A jucat în 236 de filme într-o carieră de 27 de ani şi a fost recompensată cu două premii Oscar: unul în 1930, la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, pentru filmul „Coquette”, şi altul onorific, în anul 1976, cu trei ani înainte de decesul său.