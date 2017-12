Noutăţi cinematografice

Actorul australian Russell Crowe va interpreta rolul principal în filmul ”Noah”, regizat de Darren Aronofsky, care va spune povestea personajului biblic Noe, care primeşte misiunea divină de a salva omenirea de un potop nimicitor. ”Mulţumesc studiourilor Paramount şi companiei de producţie Regency pentru că m-au ajutat să aduc un suflu nou în această poveste biblică”, a declarat regizorul Darren Aronofsky. ”Mă bucură şi faptul că Russell Crowe îmi va fi alături în această aventură. Talentul său uriaş mă ajută să dorm mai bine noaptea. Abia aştept să fiu uluit de el în fiecare zi”, a adăugat cineastul american. Filmul va fi o producţie Paramount şi New Regency, producătorii fiind Darren Aronofsky, partenerul său de la Protozoa Pictures, Scott Franklin şi Mary Parent. Scenariul a fost scris de Darren Aronofsky şi Ari Handel şi revizuit de John Logan. În abordarea regizorului Darren Aronofsky asupra potopului biblic, Noe este un bărbat care iubeşte Pământul şi toate creaturile sale dar este dezamăgit de felul în care oamenii au tratat planeta. Lungmetrajul va fi lansat pe marile ecrane în 2014.

Un nou film care descrie relaţia tumultuoasă dintre Mick Jagger şi Keith Richards, solistul, respectiv chitaristul trupei The Rolling Stones, în perioada în care cei doi au compus dublul album ”Exile on Main Street” din 1972, se află în pregătire în Marea Britanie. Mick Jagger şi Keith Richards au compus dublul album ”Exile on Main Street”, considerat un disc de referinţă în muzica rock, în 1972, în Franţa. Filmul va fi produs de Virgin Produced, compania de producţie cinematografică deţinută de miliardarul britanic Richard Branson, pe baza romanului ”Exile on Main Street: A Season in Hell”, scris de Robert Greenfield, în 2008. Filmul va fi regizat de Brett Morgen, pe baza unui scenariu scris de Brandon şi Phil Murphy. Trupa britanică The Rolling Stones va celebra 50 de ani de la înfiinţare în 2012, prin lansarea unui documentar autorizat, care va prezenta întreaga istorie a formaţiei britanice, de la primele concerte susţinute în 1962 şi până în zilele noastre. Trupa a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă, pe parcursul ultimelor cinci decenii şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.

Regretatul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain şi soţia sa, Courtney Love, au înregistrat împreună piesa ”Stinking of You”, ce nu a fost niciodată lansată pe piaţă, dar care a fost inclusă într-un documentar despre Patty Schemel, fostă membră a trupei Hole. În videoclipul acestei piese, Courtney Love cântă la chitară acustică şi este acompaniată la partea vocală de soţul ei, Kurt Cobain. Fiica celor doi muzicieni, Frances Bean, apare şi ea în videoclip. Documentarul în care apare această piesă se intitulează ”Hit So Hard: The Life and Near Death Story of Patty Schemel” şi prezintă povestea vieţii şi eşecurilor toboşarului trupei Hole, înfiinţată de Courtney Love. Filmul prezintă, totodată, scena muzicală din Seattle, dominată în anii \'90 de curentul grunge. Săptămâna trecută, un alt fost membru al trupei Hole, chitaristul Eric Erlandson, a dezvăluit, pentru o televiziune americană specializată în muzică, faptul că fostul solist al trupei Nirvana pregătea un album solo în lunile care au precedat sinuciderea sa, în urmă cu 18 ani. Nirvana a fost una dintre cele mai populare trupe americane de rock alternativ din anii \'90, vânzând peste 60 de milioane de albume. Pe 5 aprilie 1994, solistul şi liderul trupei, Kurt Cobain, dependent de heroină, s-a sinucis în locuinţa lui din Seattle, la vârsta de 27 de ani.