Noutăţi cinematografice

Tânăra vedetă country Taylor Swift este în negocieri pentru a interpreta rolul cântăreţei Joni Mitchell, într-o ecranizare despre generaţia din care a făcut parte veterana muziciană canadiană, alături de Carly Simon şi Carole King. Filmul va fi o adaptare a cărţii ”Girls Like Us: Carole King, Joni Mitchell, Carly Simon-and the Journey of a Generation”, scrisă de Sheila Weller, ce prezintă carierele celor trei legendare artiste. Actriţa Alison Pill, care a jucat recent rolul Zeldei Fitzgerald în filmul ”Midnight in Paris / Miezul nopţii în Paris”, în regia lui Woody Allen, ar fi fost de asemenea la o audiţie pentru rolul lui Carole King. Filmul ”Girls Like Us”, a cărui producţie va începe probabil în acest an, va fi regizat de John Sayles. Cântăreaţa americană de country Taylor Swift, care se bucură de un mare succes la numai 22 de ani, a mai apărut în comedia romantică ”Valentine\'s Day” şi a dat voce unui personaj din animaţia ”Dr. Seuss\' The Lorax / Lorax: Protectorul pădurii”, însă a ratat recent obţinerea rolului lui Eponine în musical-ul ”Les Miserables”, pentru care a fost la o audiţie la Londra.

Actorul american Michael Douglas va reveni pe marile ecrane, la aproape doi ani după ce a fost diagnosticat cu cancer, cu un rol în comedia ”Last Vegas”, ce va fi produsă de compania CBS Films. Realizat pe baza unui scenariu scris de Dan Fogelman şi regizat de Jon Turteltaub, filmul ”Last Vegas” spune povestea a patru foşti muncitori zilieri care sunt invitaţi la petrecerea burlacilor organizată la Las Vegas de un prieten al lor, un afemeiat notoriu, care se căsătoreşte cu o femeie mult mai tânără decât el. Numele actorului Michael Douglas era asociat acestui proiect cinematografic încă din 2009, dar filmările au fost amânate după ce starul american a fost diagnosticat cu cancer esofagian, în august 2010 şi a petrecut lunile ce au urmat luptând împotriva bolii. Vindecat de cancer, Douglas va reveni pe marile ecrane în această comedie, în care va interpreta rolul unui bărbat de vârsta a treia care refuză să se maturizeze. Informaţiile despre revenirea pe marile ecrane a actorului american au început să apară în ultimele luni, pe măsură ce starea de sănătate a acestuia s-a ameliorat. În luna martie, Jon Turtletaub a declarat că negociază cu Michael Douglas pentru un rol în această peliculă. Michael Douglas a declarat pentru ”The Hartford Courant”, cu puţin timp înainte de a primi un premiu la Eugene O\'Neill Theater Center, că va juca într-un film alături de Dustin Hoffman şi Christopher Walken.

Actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt, parteneri de cuplu în viaţa reală, vor juca din nou împreună într-un film, pentru prima dată după lungmetrajul ”Mr. & Mrs. Smith / Domnul şi doamna Smith”, care a fost lansat pe marile ecrane în 2005. Cele două vedete urmează să apară în filmul ”The Counselor”, regizat de Ridley Scott, o peliculă cee îi mai are în distribuţie pe Michael Fassbender şi Javier Bardem. Filmul va fi realizat pe baza romanului omonim scris de Cormac McCarthy. Filmările vor debuta peste câteva luni, iar filmul va fi turnat în Europa. Atât cuplul Jolie-Pitt, cât şi regizorul Ridley Scott posedă reşedinţe de vacanţă în sudul Franţei. Romanul celebrului şi mult premiatului Cormac McCarthy prezintă povestea unui avocat respectat, care încearcă să intre în afacerile cu droguri dar descoperă foarte repede că este depăşit de situaţie. Michael Fassebender, cu care Ridley Scott a colaborat la ”Prometheus”, va interpreta rolul avocatului. Anumite surse din industria cinematografică aseamănă ”The Counselor” cu excepţionalul roman ”No Country for Old Men” de acelaşi autor, adaptat de fraţii Joel şi Ethan Coen într-un lungmetraj care a impresionat deopotrivă publicul şi criticii de film.

Actorii americani Matthew McConaughey şi Woody Harrelson vor juca într-o miniserie de televiziune, de opt episoade, în regia lui Cary Fukunaga, intitulată ”True Detectives”. Seria de televiziune va fi o dramă poliţistă care aduce în prim plan o crimă misterioasă petrecută în anul 1995 şi investigată de detectivii Rust Cohle, rol interpretat de Matthew McConaughey şi Martin Hart, rol jucat de Woody Harrelson, când cazul este redeschis în anul 2012. ”True Detectives” este prima colaborare pentru cei doi prieteni, Matthew McConaughey şi Woody Harrelson, într-un proiect de televiziune. Cei doi actori au mai jucat împreună în lungmetrajele ”Ed Tv”, în 1999 şi ”Surfer, Dude”, în 2008.

Actorul american Tom Hanks îl va interpreta pe marele cineast Walt Disney într-un lungmetraj despre felul în care a fost realizat filmul ”Mary Poppins” din 1964. Filmul, în care va juca şi actriţa britanică Emma Thompson, va prezenta ”lupta” dusă de directorii studiourilor Disney pentru a achiziţiona drepturile de autor pentru romanele din seria Mary Poppins. Scriitoarea australiană P.L. Travers a rezistat mult timp în faţa eforturilor depuse de ”mogulul” de la Hollywood, Walt Disney, care încerca să o convingă de faptul că versiunea cinematografică a cărţilor acesteia va fi o idee bună. Walt Disney a avut nevoie de două decenii pentru a o convinge şi a fost constrâns să îi prezinte încăpăţânatei romanciere australiene scenariul filmului, pentru ca aceasta să îl aprobe. În timpul filmărilor de la începutul anilor \'60, Walt Disney şi P.L Travers s-au contrazis de multe ori în privinţa alegerii cântecelor, secvenţelor animate şi a dialogurilor din film. Relaţia profesională dificilă dintre cineast şi scriitoare a fost prezentată în biografia ”Mary Poppins She Wrote”, de Valerie Lawson, care a stat apoi la baza a două documentare despre P.L. Travers. Filmul se va intitula ”Saving Mr. Banks” şi va fi regizat de John Lee Hancock. Emma Thompson va juca rolul scriitoarei australiene. Filmul ”Mary Poppins”, regizat în 1964, de Robert Stevenson, a avut-o în rolul principal pe Julie Andrews, care a fost recompensată cu premiul Oscar pentru prestaţia sa.