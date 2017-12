Noutăţi cinematografice

Jessica Biel şi Scarlett Johansson vor juca într-un film despre marele regizor britanic Alfred Hitchcock. Cele două vor interpreta rolurile actriţelor care au jucat în celebra producţie ”Psycho”, în filmul ”Alfred Hitchcock and the Making of Psycho”. Jessica Biel şi Scarlett Johannson vor juca rolurile actriţelor Vera Mills şi Janet Leigh care au jucat ”Psycho”. James D\'Arcy va juca rolul lui Anthony Perkins, starul din ”Psycho”, în timp ce Anthony Hopkins şi Helen Mirren vor interpreta rolurile lui Alfred Hitchcock şi a soţiei sale, Alma.

Rapperul american Usher va interpreta rolul pugilistului Sugar Ray Leonard în filmul ”Hands of Stone”, în care îi va avea ca parteneri de distribuţie pe Robert De Niro şi Gael Garcia Bernal. Sugar Ray Leonard, campion mondial la cinci categorii diferite, s-a retras din boxul profesionist în anul 1997, după câteva reveniri succesive. Filmul ”Hands of Stone” va prezenta povestea vieţii şi carierei pugilistului panamez Roberto Duran. Usher a anunţat că a început deja pregătirea pentru acest rol: ”Mă pregătesc pentru un rol incredibil. Dacă mă vedeţi alergând prin Londra sau boxând în ring, să ştiţi că acesta este motivul. Fac acest lucru în timp ce lucrez la un nou album”. Cântăreţul american a mai anunţat că filmările vor debuta în toamna acestui an. Potrivit declaraţiilor sale, Robert De Niro va juca rolul legendarului antrenor de box Ray Arcell, care a antrenat 18 campioni mondiali, inclusiv pe Roberto Duran. Usher, în vârstă de 33 de ani, a jucat deja în mai multe filme iar cea mai recentă apariţie a sa pe marile ecrane datează din 2010, în lungmetrajul ”Killers”.

Şi rockerul american Adam Levine, solistul trupei Maroon 5, ar putea să îşi facă debutul în calitate de actor, cu un rol în serialul de televiziune ”American Horror Story”. Muzicianul american, care s-a remarcat recent şi în calitate de membru al juriului în versiunea americană a concursului de talente muzicale The Voice, are mari şanse să joace în al doilea sezon al serialului, produs de Ryan Murphy. Potrivit unor surse, cântăreţul va interpreta un personaj contemporan, jumătatea unui cuplu ce apare în serial sub denumirea The Lovers, în traducere Amanţii. ”American Horror Story” este un serial creat sub forma unei antologii de poveşti de groază. Serialul spune povestea soţilor Harmon, interpretaţi de Connie Britton şi Dylan McDermott, care decid să se mute cu întreaga familie într-o casă bântuită. Din distribuţia serialului face parte şi celebra actriţă americană Jessica Lange.

Al treilea film din franciza ”The Hangover / Marea mahmureală”, produs de studiourile Warner Bros., va avea premiera pe marile ecrane pe 24 mai 2013. Ziua de vineri, 24 mai 2013, marchează începutului unui weekend special în SUA, în care americanii sărbătoresc Memorial Day. În ultimul an, în presa internaţională au apărut numeroase articole despre zvonurile referitoare la cel de-al treilea film din această franciză de comedie. La rândul său, Bradley Cooper, unul dintre actorii din distribuţia primelor două filme din serie, a făcut şi el câteva referiri pe această temă, însă acum a venit şi anunţul oficial din partea studiourilor Warner Bros. Reprezentanţii studiourilor Warner Bros. au ales să lanseze acest film tot cu ocazia Memorial Day, la fel cum au făcut şi cu ”The Hangover 2 / Marea mahmureală 2”, lansat în 2011. Acel film, avându-i în distribuţie pe aceiaşi Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis şi Justin Bartha, a fost comedia cu cele mai mari încasări din 2011, obţinând 581,4 de milioane de dolari pe plan mondial. Primul film din serie a obţinut încasări de 467,4 milioane de dolari pe plan mondial. Studiourile Warner Bros. negociază, în această perioadă, pentru alegerea scenaristului, regizorului şi distribuţiei pentru al treilea lungmetraj. Primele două filme au fost regizate de Todd Phillips, care va asigura şi regia celei de-a treia părţi.