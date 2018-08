Noutăţi despre ultimul sezon al „Game of Thrones”

Vă pregătiţi de vizionarea serialului preferat a milioane de telespectatori din întreaga lume? HBO a prezentat, duminică seară, după finalul serialului „Obiecte ascuţite/ Sharp Objects”, producţiile care vor avea premiera toamna aceasta şi anul viitor, iar între ele, primele imagini din ultimul sezon al „Game of Thrones”. Sezonul final al serialului „Game of Thrones” stă în centrul videoclipului de promovare, în care sunt prezentate al continuarea „Big Little Lies”, cu Meryl Streep în noua distribuţie, „Veep”, „The Deuce”, „Barry” şi noutăţi ca „Pod Save America” şi „Camping”. Documentarul „Jane Fonda - In Five Acts” şi „Flight of the Conchordes” se numără între noile producţii.

