Noutăţi despre Windows 8

Microsoft a prezentat în cadrul conferinţei dezvoltatorilor BUILD din Anaheim, California, noi amănunte despre sistemul de operare Windows 8, care va fi disponibil atât pentru calculatoare, cât şi pentru tablete, de la începutul anului viitor. ”Am reimaginat Windows. De la chipset la experienţa utilizatorului, Windows 8 aduce o serie de noi capabilităţi fără compromisuri”, a declarat Steven Sinofsky, preşedintele diviziei Windows şi Windows Live din cadrul Microsoft. Acesta susţine că s-a păstrat ce este mai bun din Windows 7, fiind fundaţia noului sistem de operare. De asemenea, Windows 8 necesită mai puţine resurse de memorie, chiar şi în cazul computerelor cu o configuraţie inferioară, oferind mai mult loc pentru desfăşurarea aplicaţiilor utilizatorului.

Windows 8 are nevoie de doar opt secunde pentru a boota, iar noul SO oferă suport pentru chipset-urile ARM în cazul dispozitivelor x86 (precum şi x64). Microsoft se laudă că acest Windows funcţionează excelent pe o serie de dispozitive de la tabletele de zece inch şi laptop-uri până la calculatoarele all-in-one high definition de 27 inch. Windows 8 are o nouă interfaţă simplă Metro style, concepută pentru atingere, care oferă informaţii importante pentru utilizator, dar poate fi folosită la fel de bine şi cu un mouse şi o tastatură. SkyDrive este o nouă opţiune oferită şi prin aplicaţiile Metro style ale Windows 8, cu ajutorul căreia pot fi accesate fişierele, fotografiile şi documentele de aproape oriunde, fără a fi necesar un motor de căutare.