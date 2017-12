Noutăţi editoriale

Stephen King, considerat un adevărat maestru al suspansului, a scris un roman inspirat din lumea baseball-ului. Editura independentă Cemetery Dance, specializată în romane aparţinând acestui gen, a anunţat că va publica romanul intitulat “Blockade Billy”, la mijlocul lunii aprilie, pentru a coincide cu startul noului sezon din campionatul de baseball al SUA. “Îmi place vechea şcoală de baseball şi îmi plac, totodată, oamenii care îşi dedică vieţile acestui sport şi vorbesc doar despre acest sport. Am încercat să combin aceste două lucruri într-o poveste de suspans”, a declarat Stephen King. Richard Chizmar, directorul editurii Cemetery Dance, a mărturisit că a corespondat cu Stephen King, timp de aproape 20 de ani, vorbind despre baseball şi cărţi. Romanul prezintă povestea lui William “Blockade Billy” Blakely, care ar fi putut deveni cel mai mare jucător de baseball din istorie, însă al cărui nume a fost şters din toate înregistrările şi documentele vremii, deoarece acest jucător ascundea un secret a cărui gravitate era mult mai mare decât scandalurile legate de droguri din sportul actual. Stephen King, în vârstă de 62 de ani, a mai anunţat pe site-ul său, în martie, că următoarea lui carte va fi o colecţie de patru nuvele nepublicate până în prezent, grupate sub titlul “Full Dark, No Stars”.

La rândul său, scriitoarea americană Stephenie Meyer, autoarea romanelor care au stat la baza filmelor cu vampiri din franciza Twilight / Amurg , a anunţat că va lansa, pe 5 iunie, primul ei roman din ultimii doi ani, inspirat de un personaj din romanul “Eclipsa”. Scriitoarea, în vârstă de 36 de ani, a precizat că noul său roman pentru tinerii cititori va avea 192 de pagini şi va fi intitulat “The Short Second Life of Bree Tanner”. Stephenie Meyer a mărturisit că a creat noul volum, care prezintă acea parte întunecată a sufletului lui Bree Tanner, mai întâi ca o povestire scurtă, însă aceasta a crescut mai mult decât anticipase şi nu mai era astfel potrivită pentru a fi inclusă în următorul proiect al scriitoarei americane, intitulat “The Twilight Saga: The Official Guide”.