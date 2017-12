Noutăți în cazul emiterii cărții electronice de identificare

07:59:57 / 20 Martie 2017

e bine, dar sunt si imperfectiuni

De ce trebuie schimbat cardul? Cardul trebuie sa fie doar o cheie prin care se acceseaza baza de date interconectata a ministerelor. Deci, toate actele cerute la Evidenta pop devin inutile; mai ales domiciliul. Cu un click se ajunge si la adresele primariilor, si la sanatate si boli/tratamente/si la ANAF si la M.Ap.N . etc. Nu trebuie sa se actualizeze cardul, cu noi informatii. E vorba de concept. (Vedeti ca la programul lui Ghita pentru cardurile de sanatate, nu se poate vedea istoricul platilor etc.; sau a fost vorba doar de niste bani de luat de la stat...) Vad ca ati trecut 2 amprente in memorie, dar nu si ADN-ul. Mult mai important. (Se pot regasi rude pierdute, se afla adevarata paternitate a copiilor, se pot indentifica decedati arsi, ce nu mai au amprente etc. Sau nu vreti sa se cunoasca adevaratul tata?) Ce faceti cu batrinii ce au carduri pe perioada nedeterminata? Si actualii si viitorii. Conceptul e bun, depinde ce modalitati alegeti si ce programe faceti. Bafta!