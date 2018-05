Noutăți în domeniul salarizării și acordarea sporurilor în sistemul sanitar

21:48:23 / 15 Mai 2018

Curaj

Vrei sa iti suplimentezi veniturile! Sa folosesti timpul tau liber in beneficiul tau! Program ultra flexibil! Fara obligatii si program obositor! Tu esti seful tau! Vino in echipa noastra si nu vei regret! Cunostinte minime pentru operarea calculatorului si internet! Asiguram instruire gratuita,asistenta pe parcursul activitatii! Solicita detalii la adresa de email cu subiectul INFO : cita_ct69@yahoo .com