Noutăți la final de an în activitatea de transplant în România!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a participat la conferința organizată de Asociația Transplantaților din România cu tema: „Transplantul, pacientul pre și post transplant și viața cotidiană a acestuia”. Cu această ocazie, Sorina Pintea a trecut în revista noutățile din domeniul activității de transplant în România. ”În 2018 s-a realizat primul transplant pulmonar în România, iar finalul acestui an va aduce noutăți în domeniul transplantului. În decembrie va fi pusă în transparență decizională legea transplantului și va rog să fiți alături de noi pentru a susține acest proiect”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea. De asemenea, în discursul său, ministrul Sănătății a subliniat că multe dintre măsurile realizate sau in curs de realizare din acest an în domeniul transplantului sunt rezultatul colaborării foarte bune cu Asociația Tranplantaților din România. Sorina Pintea a subliniat importanța promovării donării de organe, condiție principală pentru dezvoltarea activității de transplant. ”Voi fi mereu în prima linie a promovării donării de organe alături de asociațiile de pacienți”, a declarat Sorina Pintea. La invitația Asociației Transplantaților din România, ministrul Sănătății a completat o cerere de înscriere, devenind din 20 noiembrie membru susținator al acestei asociații.