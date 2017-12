Noutăţi muzicale

Trupa Maroon 5 va susţine un recital, săptămâna viitoare, în cadrul unei serii de evenimente prilejuite de lansarea publicaţiei “Sports Illustrated Swimwear” 2010, ce vor fi organizate în oraşul american Las Vegas. Toate modelele care au participat la şedinţele fotografice pentru această ediţie a celebrei reviste americane vor fi şi ele prezente la evenimente. Şi Shakira, Alicia Keys şi Usher vor susţine recitaluri cu ocazia spectaculosului meci de baschet NBA All-Star Game, ce va avea loc duminică, 14 februarie, în oraşul Airlington din statul american Texas. Usher va cânta la debutul finalei NBA All-Star Game 2010, iar Shakira şi Alicia Keys îşi vor împărţi timpul alocat în pauza de la mijlocul meciului, între sfertul al doilea şi al treilea. Shakira va interpreta piesele “Give It Up to Me” şi “She Wolf”, care dă titlul celui mai recent album al ei. Alicia Keys va cânta o piesă mai veche, “No One”, dar şi două piese de pe cel mai recent album ai ei, “The Element of Freedom”, intitulate “Empire State of Mind” şi “Try Sleeping with a Broken Heart”.

În schimb, Muse şi Stevie Wonder au fost desemnaţi al doilea, respectiv al treilea cap de afiş la festivalul de la Glastonbury, alăturându-se astfel trupei U2, anunţată anterior drept primul headliner al evenimentului. Organizatorul Michael Eavis a făcut acest anunţ cu ocazia Event Production Show, organizat pe 2 februarie, în sala Olympia 2 din Londra. Şi Hot Chip, Dizzie Rascal, Jack Johnson şi Vampire Weekend vor cânta la Glastonbury, anul acesta. Festivalul Glastonbury este unul dintre cele mai mari evenimente de gen desfăşurate în aer liber din lume. Festivalul găzduieşte numeroase concerte şi adună anual un public de circa 180.000 de spectatori.