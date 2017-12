Noutăţi muzicale

Stevie Wonder, Whitney Houston, Madonna, Mariah Carey, Diana Ross şi Robbie Williams vor înregistra cover-uri după melodii ale lui Michael Jackson, pentru un album omagial în memoria regelui muzicii pop. Printre piesele care ar urma să fie incluse pe album se numără “Bad”, “Man in the Mirror”, “Beat It”, “Billie Jean” şi “Thriller”, potrivit unor surse din industria muzicală. Ideea acestui album de cover-uri a apărut după ceremonia de omagiere a lui Michael Jackson, ce a avut loc în Los Angeles, la Arena Staples, unde mai multe staruri au urcat pe scenă şi au cîntat melodii ale megastarului. Robbie Williams ar urma să cînte “Man in the Mirror”, iar trupa Take That va apărea pe album cu “ABC, Working Day and Night” sau “Don\'t Stop Til You Get Enough”. Robbie Williams a anunţat deja că lucrează la o melodie-tribut pentru Michael Jackson, care ar urma să fie inclusă pe viitorul său album. Tot Robbie Williams va susţine o serie de show-uri la începutul anului 2010, pe arena O2 din Londra, pentru a înlocui cîteva dintre concertele pe care urma să le susţină Michael Jackson pe scena londoneză.

Şi membrii trupelor Foo Fighters, Led Zeppelin şi Queens of the Stone Age colaborează la un nou proiect, denumit “Them Crooked Vultures”, al cărui debut live va avea loc, pe 9 august, la Chicago. Vocalistul de la Foo Fighters, Dave Grohl, basistul trupei Led Zeppelin, John Paul Jones şi omul-orchestră al celor de la Queens of the Stone Age, Josh Homme, au repetat şi au făcut înregistrări în ultima vreme în studiouri din Los Angeles. Albumul noului grup este aşteptat să iasă pe piaţă în curînd. Ultimul concert susţinut de membrii formaţiei Foo Fighters a avut loc în urmă cu aproape un an, la sfîrşitul lunii septembrie, în vreme ce trupa Led Zeppelin a avut cel mai recent concert în luna decembrie a anului 2007.