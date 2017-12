Noutăţi spaţiale

Satelitul Cryosat 2, construit cu scopul de a studia banchizele şi gheţarii de pe Terra, a fost lansat cu succes, joi, cu ajutorul unei rachete ruseşti Dniepr, de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Este un instrument esenţial pentru înţelegerea fenomenului de încălzire globală. Cryosat 2, ce măsoară cu mare precizie altitudinea gheţarilor continentali şi grosimea banchizelor polare, înlocuieşte satelitul CryoSat 1, a cărui lansare a eşuat în 2005. Pe 8 octombrie 2005, plasarea pe orbită a acelui satelit a eşuat din cauza unei probleme tehnice a unuia dintre motoarele rachetei Rockot, conducând la prăbuşirea în Oceanul Arctic a satelitului Cryosat 1, considerat “o bijuterie ştiinţifică”, ce a costat aproximativ 140 de milioane de dolari. Lansarea de joi a fost, însă, un adevărat succes. Lansat la ora 13.57 GMT, satelitul s-a desprins, aşa cum era prevăzut, de lansatorul său, la un sfert de oră de la decolare.

Cryosat este cel de-al treilea satelit ce face parte din programul spaţial numit “Planeta vie”, după GOCE, lansat pentru a cunoaşte forma exactă a Pământului, prin măsurarea câmpului gravitaţional şi SMOS, care monitorizează umiditatea solurilor şi salinitatea oceanelor. Studierea procesului de topire a gheţurilor polare reprezintă o miză majoră pentru a înţelege mai bine fenomenul de încălzire globală. Oamenii de ştiinţă dispun deja de câteva date punctuale şi de anumite măsurători efectuate de alţi sateliţi, precum Envisat, dar niciunul dintre sateliţii actuali nu are ca obiectiv principal monitorizarea atentă a banchizelor polare. Reflectând lumina Soarelui, imensele întinderi albe de gheaţă limitează cantitatea de căldură absorbită de Terra. Banchiza acţionează, totodată, ca un agent de izolare, reducând considerabil schimburile termice dintre ocean şi atmosferă. Topirea calotelor polare determină creşterea nivelului mărilor şi oceanelor într-un ritm care a trecut de la 1,8 milimetri / an la 3 milimetri / an în ultima jumătate de secol. Cryosat 2, care va transmite primele date ştiinţifice în această vară, va survola Terra la o altitudine de 720 de kilometri, are o greutate de 700 de kilograme şi o durată de viaţă de trei ani.