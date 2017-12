Noutăţile Guinness World Records în 2009

Cea mai bătrînă domnişoară de onoare, în vîrstă de 105 ani şi cel mai lung cîine, care măsoară doi metri şi 32 de centimetri, sînt noutăţile Guinness World Records din acest an. Ediţia din acest an îi mai menţionează pe americanca Edna Parker, care a preluat titlul de cea mai bătrînă persoană din lume, ajungînd la vîrsta de 114 ani şi 115 zile. Dintre recordurile cele mai ciudate incluse în a 54-a ediţie a Guinness World Records fac parte cea mai mare conferinţă de presă subacvatică, la care au participat 61 de jurnalişti şi cea mai mică talie de adult, de 53 de centimetri. Cel mai lung cîine din lume este un copoi irlandez, Mon Ami von der Oelmühle, în timp ce Heaven Sent Brandy, un Chihuahua cu lungimea de 15 centimetri, a fost desemnat drept cel mai scurt cîine din lume. A mai dărîmat recorduri trupa Led Zeppelin, pentru cea mai mare cerere de bilete pentru concerte muzicale, după ce s-au înregistrat 20 de milioane de cereri de bilete pentru concertul de la Londra, de anul trecut.

Guinness Book of Records a fost înfiinţată în 1950, după ce creatorul său, Hugh Beaver, atunci director al Guinness Brewery, a fost implicat într-o ceartă referitoare la cea mai rapidă pasăre din Europa. Ulterior, fascinaţia de a impune şi depăşi recorduri a făcut ca lucrarea să devină la rîndul ei un record, cu vînzări de peste 100 de milioane de exemplare în 100 de ţări. Anul trecut, Guinness Book of Records a depăşit vînzările lucrărilor lui Jamie Oliver şi Russell Brand şi a stat nouă săptămîni consecutiv pe locul întîi în topul vînzărilor. Anul acesta, editorii lucrării speră că adăugarea de imagini tridimensionale şi de ochelari speciali va conduce la reeditarea performanţei.