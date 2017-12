„Nouvelle Vague”, în faţa a 4.000 de persoane în România

Trupa franceză „Nouvelle Vague” a concertat, sîmbătă seară, în România, pe scena Sălii Palatului din capitală în faţa a peste 4.000 de oameni. Tonalităţile joase, ritmuri de bossa-nova, senzualitate tipic franţuzească şi mişcări care creează o imagine aproape tactilă a sunetelor, acestea au fost numai cîteva elemente ale concertului susţinut de grupul din Franţa. Concertul formaţiei „Nouvelle Vague” a debutat cu aproximativ 40 de minute întîrziere, însă cei şase muzicieni ai trupei au fost întîmpinaţi cu aplauze entuziaste. Preluînd elementele clasice ale curentelor new wave, punk şi post-punk, la care adaugă un sound brazilian şi o notă franţuzească, „Nouvelle Vague” a reuşit să facă publicul bucureştean să uite versiunile originale ale coverurilor pe care le-au cîntat şi să rămînă sub impresia noilor interpretări. Trupa şi-a încheiat reprezentaţia cu melodia „In a Manner of Speaking”, care a fost precedată de un solo la contrabas al unuia dintre membri formaţiei.