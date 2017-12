Novak Djokovic, nr. 1 mondial, calificat cu ușurință în turul 3 la Roland Garros

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, s-a calificat în turul 3 la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului, învingându-l în trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4, în doar 1 oră și 46 de minute, pe Gilles Muller. Sârbul, principalul favorit al turneului parizian, a avut o mică problemă fizică la finalul setului doi, făcând apel la un kinetoterapeut pentru o durere la aductori. Însă el a continuat și a încheiat partida ca un mare maestru sub privirile prietenului său, fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovic. ''La finalul setului al doilea, am alunecat mult și am simțit dureri la piciorul drept. Dar nu este ceva care să-mi provoace teamă'', a explicat tenismanul sârb. În turul următor, Djokovic va juca împotriva australianului Thanasi Kokkinakis, nr. 84 mondial, care l-a învins în cinci seturi, 3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 8-6, pe compatriotul său Bernard Tomic (26 ATP).