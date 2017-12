Novak Djokovic s-a impus pentru a șasea oară la Melbourne

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial ATP, a câștigat pentru a șasea oară turneul Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, egalând recordul stabilit de australianul Roy Emerson, după ce l-a învins, duminică, în finală pe britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 2 și locul 2 ATP, cu scorul de 6-1, 7-5, 7-6 (7/3), după două ore și 56 de minute de joc. Djokovic, care s-a mai impus 2008, 2011, 2012, 2013 și 2015, și-a trecut în palmares al 11-lea titlu de Mare Șlem, egalându-i pe australianul Rod Laver și suedezul Bjorn Borg. „Toate turneele de Mare Șlem sunt importante în felul lor. Am marcat istoria, egalându-l pe Roy Emerson și cele șase titluri ale sale. Sunt mândru să mă aflu alături de legende precum Rod Laver și Bjorn Borg la numărul de titluri de Mare Șlem. A fost o motivație suplimentară pentru a da tot ce este mai bun din mine, chiar dacă am încercat să nu mă gândesc prea mult. 11 titluri, este fenomenal, sunt foarte mândru. Eu joc cel mai bun tenis al vieții mele după 15 luni. În viața mea privată totul decurge bine și sper să continue în același fel. Am o poveste de dragoste cu Rod Laver Arena. De aceea, am îmbrățișat terenul. Sper ca această poveste să dureze mult timp”, a declarat tenismanul sârb.

De partea cealaltă, Andy Murray a pierdut toate cele cinci finale disputate la Melbourne, în 2010, 2011, 2013, 2015 și 2016. „Am mai fost aici, în aceeași postură. Îl felicit pe Djokovici pentru constanța în joc de care a dat dovadă”, a spus britanicul, care a terminat discursul în lacrimi, mulțumindu-i pentru susținere soției sale însărcinate. Pentru perfomanța sa, Djokovici va primi un premiu în valoare de 2,4 milioane de dolari și 2.000 de puncte ATP, în timp ce Andy Murray va încasa 1,2 milioane de dolari și 1.200 puncte ATP.

În schimb, Jamie Murray, fratele lui Andy, a câștigat trofeul în proba de dublu masculin de la Australian Open, împreună cu partenerul său, brazilianul Bruno Soares. Favoriți nr. 7, cei doi au trecut, sâmbătă, în finală de pereche formată din veteranii Daniel Nestor (Canada) și Radek Stefanek (Cehia), cu scorul de 2-6, 6-4, 7-5. Jamie Murray a jucat finala și la Wimbledon, anul trecut, când făcea pereche cu John Pears, dar cei doi au fost învinși de constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roger. În schimb, pentru Bruno Soares, a fost prima finală într-un Mare Șlem.

Citește și:

Tecău joacă duminică pentru trofeu, la Melbourne

Novak Djokovic, la un pas de un nou trofeu la Melbourne

Frații Murray, în semifinale la Melbourne

Duel de tradiție, în semifinale, la Antipozi