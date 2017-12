Novak Djokovici a câştigat pentru a doua oară US Open

Tenismanul sârb Novak Djokovici, liderul ierarhiei mondiale, a câştigat US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce l-a învins în finală, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, după trei ore şi 20 de minute, pe elveţianul Roger Federer, cap de serie nr. 2. În vârstă de 28 de ani, Djokovici, care a disputat toate cele patru finale de Grand Slam din acest an, pierzând doar la Roland Garros, s-a impus pentru a doua oară la US Open, după ce a mai câştigat în 2011. Sârbul mai are în palmares opt titluri de Grand Slam, cinci la Australian Open şi trei la Wimbledon.

Roger Federer, în vârstă de 34 de ani, a jucat a şaptea finală la US Open, aceasta fiind a doua pe care o pierde după cea din 2009. Elvețianul are în palmares 16 titluri de Grand Slam, ultimul fiind cucerit în urmă cu trei ani, la Wimbledon. Debutul finalei a fost amânat din cauza ploii, aceasta fiind ultima ediție când arena „Arthur Ashe” nu a beneficiat de un acoperiș retractabil.

Grecoaica Eva Asderaki-Moore a devenit prima femeie care arbitrează o finală masculină de Grand Slam. De asemenea, US Open a devenit primul turneu de Grand Slam ale cărui finale de simplu sunt arbitrate de femei, după ce croata Marija Cicak a condus ultimul act al probei feminine.

DUBLĂ PENTRU MARTINA HINGIS

Perechea formată din Martina Hingis (Elveţia) și Sania Mirza (India), cap de serie nr. 1, a câştigat proba de dublu feminin de la New York, după ce a trecut în finală de cuplul alcătuit din Casey Dellacqua (Australia) și Iaroslava Şvedova (Kazahstan), cap de serie nr. 4, cu scorul de 6-3, 6-3. Cel două s-au mai impus în acest an la Indian Wells, Miami şi Wimbledon, iar Hingis a câştigat la US Open și la dublu mixt, alături de indianul Leander Paes.