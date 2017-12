NSA operează în mod ilegal

Colectarea sistematică de metadate telefonice în SUA de către Agenţia Naţională de Securitate (NSA) încalcă legea, afirmă o comisie independentă de control, al cărei raport a fost publicat joi, fiind salutat de Edward Snowden în cadrul unui chat. Însă fugarul american, care riscă 30 de ani de închisoare pentru spionaj şi care s-a refugiat în Rusia, a exclus orice revenire în SUA, unde apreciază că ”nu există nicio şansă” să beneficieze de un proces echitabil, deoarece autorităţile americane nu îl consideră o persoană care trage semnalul de alarmă (whistleblower), un statut protejat prin lege. El a dezminţit că ar fi furat parole ale unor foşti colegi de la NSA, aşa cum au afirmat mai multe surse anonime, în noiembrie. În plan personal, el s-a declarat consternat de afirmaţii anonime recente ale unor agenţi americani de informaţii de rang înalt, care au declarat pentru site-ul Buzzfeed că le-ar plăcea să-l vadă mort. Secretarul american al Justiţiei, Eric Holder, a reiterat, joi, poziţia Guvernului, potrivit căreia Edward Snowden nu va fi graţiat vreodată.

Raportul voluminos întocmit de Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) constituie, potrivit membrilor acestei comisii, cea mai detaliată examinare a programului de colectare de metadate telefonice operată de NSA, în vigoare începând din 2006 în forma actuală, după ce a fost creat în secret în 2001, în urma atentatelor de la 11 septembrie, în mandatul fostului preşedinte George W. Bush. Metadatele sunt anonime şi includ numărul apelat, durata şi ora fiecărui apel efectuat în SUA, dar nu şi înregistrarea conversaţiilor. Cea mai radicală dintre concluziile raportului, susţinută de trei dintre cei cinci membri ai comisiei, este fără apel, şi anume, acest program este ilegal şi este necesar ca Guvernul să îl închidă. ”Nu am identificat măcar un caz de ameninţare la adresa SUA prin care programul să fi permis afectarea în mod concret a vreunei anchete antiteroriste”, subliniază comisia. În plus, autorii îşi exprimă îngrijorarea faţă de ”potenţiale atingeri aduse vieţii private de către această bază de date monumentală”. ”În pofida faptului că riscurile unui abuz par îndepărtate, date fiind exemplele de exploatare abuzivă a unor informaţii personale de către Guvern în secolul XX, riscul este mai mult decât teoretic”, avertizează ei.

Casa Albă a reacţionat amintind că programul a fost aprobat de 36 de ori, în decurs de şapte ani, de către judecători din cadrul instanţei secrete Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC). ”Dar, aşa cum a spus preşedintele, el apreciază că putem şi este necesar să operăm schimbări în program, astfel încât americanii să aibă mai multă încredere în el”, a declarat Jay Carney, un purtător de cuvânt al Executivului. ”În rezumat, preşedintele a anunţat că pune capăt programului în forma actuală”, a adăugat el. Barack Obama a anunţat vinerea trecută, într-un discurs, continuarea colectării de metadate, însă într-un nou mod, care urmează să fie definit de Executiv şi Congres.