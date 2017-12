NSA să nu mai colecteze date telefonice în SUA!

Preşedintele Barack Obama a descris în detaliu, ieri, proiectul său de reformă pentru ca datele apelurilor telefonice efectuate în SUA să nu mai fie colectate sau stocate de Agenţia Naţională de Securitate (NSA), ci să rămână în posesia operatorilor. ”După ce am analizat cu atenţie opţiunile disponibile, am decis că cea mai bună cale este ca statul să nu mai colecteze şi nici să nu mai stocheze aceste date la grămadă”, a declarat el, detaliind proiectul de lege pe care vrea să îl trimită Congresului. ”În schimb, datele ar trebui să rămână la operatorii telefonici”. Barack Obama a afirmat că vrea să pună capăt stării programului de supraveghere telefonică dezvăluit de Edward Snowden în iunie, păstrând capacitatea agenţiilor de informaţii de a depista eventuale apeluri din partea suspecţilor de terorism. Potrivit propunerii sale, care necesită adoptarea unei noi legi de către Congres, autorităţile ar trebui mai întâi să obţină o ordonanţă din partea unui judecător al Curţii Secrete Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) pentru a putea cere operatorilor detalii cu privire la un număr specific (durata, ora, numărul apelat, dar nu şi înregistrările conversaţiilor). O excepţie este prevăzută în caz de urgenţă, dacă are legătură cu securitatea naţională. ”Această abordare ne va permite să obţinem date utile pentru nevoile noastre de informaţii consolidând încrederea oamenilor în modul în care sunt colectate şi stocate informaţiile”, a explicat Obama. Aşteptând un vot al Congresului privind reforma, administraţia va cere justiţiei să prelungească programul telefonic actual cu 90 de zile.