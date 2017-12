Nu abuzaţi de Urgenţa Spitalului Judeţean!

09:08:23 / 01 Mai 2014

cretini

euy am ajuns in urgenta pe 1 ianuarie cu tromboembolism pulmonar m au tinut 12 ore fara prea multa seriozitate si atentie dupa analize ekg radiografii si control cardiac voiau sa ma trimita acasa noroc ca am refuzat si am insistat m au trimis la computer tomograf iar cand au avut rezultatul m au pus in carut zicandu mi sa nu ma mai misc dupa ce 12 core m au alergat ca pe hoti pri hiolurile spitalului Din pacate nu sunt atenti nici competenti si nici pasionati de meseria aleasa S au gandit maui mult la SPAGA cand s au decis sa faca medicina .Inuman mi s a parut ca asiostentele din urgenta sa fie asa putine sub un stres si presiune insuportabila .la fel si asistentele de pe sectiea cardio cele care distribuie tratamentele sunt depasite de volumul de munca .Este revoltator si scandalos sa nu vada nimeni situatia Am vazut in spital cat am stat 10 zile la cardio si figurtanti care se plimba si fac mult cinema chiar doctori ""Reputati ""cum cred ei ca sunt