Premierul Victor Ponta a explicat în publicaţia germană Der Spiegel de ce guvernarea sa a fost criticată de oficialii europeni. \"Nu am explicat întotdeauna bine politicile mele, nu am comunicat suficient de bine cu Europa. Nu am o problemă cu a corecta percepţiile greşite şi a clarifica neînţelegerile care au generat îngrijorare în rândul partenerilor noştri europeni. De aceea, după ce m-am întors de la Bruxelles, am acceptat responsabilitatea de a clarifica toate punctele pentru care am fost criticaţi şi de a lua măsurile necesare pentru a-i convinge pe partenerii noştri europeni - chiar şi cele care sunt mai mult responsabilitatea Parlamentului decât a mea\", a declarat Ponta. (M.D.)