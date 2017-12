Gruparea condusă de cetăţeanul turc Halim Atma rămâne în arest, în urma respingerii recursurilor declarate de el şi de cei consideraţi de procurori complicii lui, Irfan Amza şi Mircea Constantin Moroianu. Cei trei au susţinut că sunt nevinovaţi şi că niciuna dintre părţile vătămate nu i-a recunoscut. Toţi au cerut să fie puşi în libertate susţinând că se vor prezenta la termenele de judecată. „Ce am făcut în trecut am făcut şi gata, am ispăşit pedeapsa, pentru ce să mai stau închis? Acum nu sunt vinovat!”, a spus Halim Atma. „Nu am cum să mai influenţez martorii, lăsaţi-mă liber şi dacă mă găsiţi vinovat la sfârşit, vin şi fac pedeapsa!”, a afirmat şi Moroianu. Conform rechizitoriului, în luna decembrie 2008, autorităţile române în colaborare cu cele din Turcia au reuşit anihilarea unei reţele care acţiona la Constanţa şi se ocupa cu sechestrarea, tâlhărirea şi şantajarea unor oameni de afaceri turci. Operaţiunea intitulată „Arkadash” a fost iniţiată anul trecut, în februarie, de Poliţia Naţională din Turcia, ca urmare a plângerii unui om de afaceri turc, care căzuse victimă reţelei mafiote. Cetăţenii turci erau atraşi în România prin oferirea unor perspective de afaceri deosebit de avantajoase în domeniul turismului. Din momentul în care ajungeau la Bucureşti, oamenii de afaceri erau preluaţi de „managerii” firmelor fictive româneşti şi transportaţi la Constanţa, pentru discuţii de afaceri. Infractorii îşi invitau viitorii parteneri în restaurante sau cluburi de noapte şi le facilitau legături cu prostituate. În acel moment intrau în scenă alţi membri ai reţelei, care pătrundeau cu forţa în camere, pretinzând că sunt poliţişti şi îi acuzau pe oamenii de afaceri turci că întreţineau relaţii sexuale cu minore. De fiecare dată, infractorii le comunicau victimelor că sunt pasibile de condamnarea la mulţi ani de închisoare, dar că este posibilă rezolvarea situaţiei contra unor sume cuprinse între 30 şi 40.000 euro. Pentru a se putea întoarce acasă, turcii îşi sunau rudele sau prietenii şi le cereu să le trimită bani. Pe parcursul derulării cercetărilor au fost identificate şi audiate şapte victime, cetăţeni turci, patroni ai unor hoteluri din Turcia, de la care membrii grupării au solicitat şi obţinut în schimbul eliberării aproape 100.000 euro.