“Nu am intrat bine în PNL şi ANI şi-a amintit de mine”

Prim-vicepreşedintele PNL, Klaus Iohannis, afirmă că \"nu a intrat bine\" în PNL că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) \"şi-a amintit\" de el şi iar a găsit o speţă de incompatibilitate. Iohannis a precizat că va contesta în instanţă decizia ANI după ce va primi o informare oficială, fiind convins că îşi va demonstra în instanţă nevinovăţia. Întrebat dacă există un substrat politic al acestei cercetări din partea ANI, el a menţionat că a mai fost cercetat în 2009, după ce a anunţat că susţine un anumit candidat la Preşedinţie. \"Până acum nu am primit materialul de la ANI, am fost plecat în concediu. Am ştiut dinainte că se lucrează pe dosar, am avut o corespondenţă cu ANI. După părerea mea, este o confuzie pe care o face ANI şi nu mă simt absolut deloc incompatibil\", a declarat el. Amintim că, în 24 aprilie, ANI a anunţat că a constatat că primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se află în stare de incompatibilitate, întrucât are şi calitatea de reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Apă Canal SA Sibiu şi SC Pieţe SA, ceea ce contravine prevederilor legale. (A.M.)