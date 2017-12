„Nu am lovit ca să omor pe cineva, am dat de frică!”

Trei fraţi din localitatea constănţeană Tortoman trimişi în judecată pentru tentativă de omor, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii publice şi loviri şi alte violenţe, au apărut, ieri, în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa. În vreme ce Constantin Cocoş, zis Căcâcea, de 22 ani, şi Cristian Cocoş, zis Paulică, de 25 ani, au vrut să dea declaraţii, Ionuţ Cocoş, zis Cucuţă, de 29 ani, a preferat să tacă. „Eram în bar şi stăteam la o masă cu un prieten, iar fraţii mei se aflau la o altă masă. În acelaşi local consumau băuturi alcoolice şi câţiva băieţi de la Medgidia. La un moment dat, aceştia s-au ridicat şi s-au dus la masa fraţilor mei, unde s-au luat de mezinul Constantin. Am intervenit să îl scot de acolo şi aşa a izbucnit scandalul. Au lovit ei, am lovit şi eu, au spart ei mese, am spart şi eu...Patronul i-a dat afară pe cei de la Medgidia şi pe noi, fraţii Cocoş, ne-a închis în local. Eu şi Constantin am tras de gratiile de la uşă, le-am rupt şi am ieşit. Am plecat acasă şi, când am ajuns la locuinţă, am realizat că nu am ţigări şi m-am dus la un magazin din apropiere să cumpăr. Pe drum m-am întâlnit cu băieţii din Medgidia, care mă căutau să mă bată. M-au lovit primii, iar când am scăpat din mâinile lor, am smuls un lemn sau o ţeavă dintr-un gard şi i-am lovit la întâmplare. Nu am dat cu intenţia de a omorî pe cineva, am dat de frică”, a declarat Cristian Cocoş. El a susţinut că fratele său, Ionuţ Cocoş, nu a făcut nimic, cu toate că şi el a fost lovit în bar. Constantin Cocoş a susţinut varianta fratelui său, Cristian.

ACUZAŢII Conform anchetatorilor, pe 1 aprilie, patru tineri din Medgidia au mers într-un bar din Tortoman pentru a se răcori cu o bere după partida de fotbal la care participaseră în ziua respectivă. La un moment dat, fraţii Cocoş şi-au făcut apariţia în local, s-au aşezat la o masă şi au consumat băuturi alcoolice. După jumătate de oră, ei s-au ridicat brusc şi s-au luat la bătaie. Tinerii din Medgidia au încercat să îi despartă, însă intervenţia lor i-a enervat pe fraţii Cocoş, care au început să îi lovească cu pumnii şi picioarele pe „salvatorii” lor. Văzând cum zboară scaunele prin local, barmaniţa a reuşit să iasă afară şi, după ce toţi clienţii au părăsit barul, a închis uşa de la intrare, a tras grilajul şi a pus lacătul. Agresorii însă au spart geamul uşii de acces, au rupt grilajul şi au fugit. Cristian Cocoş a mers acasă, de unde a luat o ţeavă metalică şi a plecat spre ieşirea din localitate, unde i-a găsit pe doi dintre tinerii din Medgidia şi i-a agresat. Pe unul l-a lovit cu ţeava în cap, iar pe celălalt, în picioare. Martorii incidentului au sunat la 112, iar răniţii au fost transportaţi la Spitalul din Medgdia cu leziuni grave. Cei trei scandalagii au fost depistaţi pe 3 aprilie şi arestaţi preventiv.